Por cada dominicano infectado con malaria hay ocho o diez haitianos, asegura Jesús Feries Iglesias

El pediatra infectólogo Jesús Feries Iglesias reveló que por cada dominicano que da positivo a la enfermedad de la malaria en el país, se detectan entre ocho y diez haitianos infectados con ese mal.

Feries Iglesias dijo tener informes según los cuales las autoridades norteamericanas y europeas le advierten a sus ciudadanos tomar las precauciones de lugar, para en caso de venir a la República Dominicana, no se infecten con ese virus.

El facultativo aclaro sin embargo que los brotes de malaria que se han detectados en el país están bajo el control de las autoridades sanitarias dominicanas.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Sistema Canal 11, el reconocido galeno atribuyó la permanencia de brotes de malaria en el país a que compartimos una frontera virtual con el vecino país de Haití.

El también alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno explicó que se ha detectado malaria en Puerto Plata y otras zonas turísticas del país, pero afortunadamente se está tratando de localizar los febriles y darle el tratamiento que amerita.

“El problema es que nosotros compartimos la isla con Haití, y no le vamos achacar todos los problemas nada más al lado haitiano, pero evidentemente que si nuestro sistema de salud es deficiente, el de Haití se multiplica por dos o tres, entonces en el caso especifico de malaria, por cada caso de malaria de un dominicano, hay ocho o diez de Haití“, sentenció el profesional de la salud.

Jesús Feries Iglesias dijo que existe una especie de hándicap con los turistas norteamericanos, ya que cuando vienen a viajar hacia la República Dominicana se les dicen que deben tomar profilaxis antes, durante y después que que visiten al país.

Agregó que fundaciones como la del expresidente norteamericano Bill Clinton, y la del empresario Bill Gate trabajan a ambos lados de la frontera, conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud, y otras organizaciones más, las cuales han aportado los recursos suficientes para tratar de erradicar los casos de malaria en ambos países.

“Esas advertencias que le hacen a los turistas es allá, no aquí, y nosotros podemos poner eso en las primeras planas pero los turistas norteamericanos y europeos no leen las noticias de aquí, es cuando llega un paciente febril a uno de esos países, que le hacen todas las pruebas de sangre y le detectan malaria“, explicó.

Sostuvo que inmediatamente ese laboratorio reporta al departamento de Epidemiología de los Estados Unidos y Europa, y se trasmite esa información a todos esos países.

Insistió en que también esos países alertan a las agencias de viajes en el sentido de que los turistas que se apresten a viajar a la República Dominicana tienen que tomar profilaxis antimalárica.

“Recibí hace dos semanas un SOS de los Estados Unidos, porque yo recibo semanalmente todos los informes del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y además hay otros SOS que vienen de otras fuentes donde están dando ese tipo de alerta“, Ratificó el doctor Feris Iglesias.

Argumentó que a eso hay que agregarle la epidemia de dengue que afectó al país en el presente año, en un gran números de casos y con muchos muertos también, y por demás no bien cuantificados.

No cree se haya reducido mortalidad materna-infantil como sostienen autoridades

El pediatra Jesús Feris Iglesias no cree en la versión que sostienen las autoridades sanitarias en el sentido de que en lo que va del presente año en el país se ha reducido la mortalidad materna e infantil.

“Vamos a esperar, yo no creo que se hayan hecho grandes logros, la mortalidad materna no es la que señalan las cifras oficiales, desgraciadamente, por qué, porque es tan fácil calcularla, pero ellos no la hacen como debe ser“, aseguró el galeno.

Explicó que una mortalidad materna es la muerte de una madre hasta los 40 días después del parto, y las autoridades sanitarias solo están calculando las muertes maternas que se producen en los hospitales.

“Pero aquellas mujeres que se van a su casa y mueren en esos 40 días, no sabemos cuántas mueren, eso es por un lado, y por otro lado el cálculo de la mortalidad materna se hace en base a una proyección del número de nacimientos, y no a los nacimientos reales“, aclaró el doctor Feris Iglesias.

Explicó que se calcula en base a una proyección del número de nacimiento, porque se le ponen más nacimientos de los que en realidad han nacido con la finalidad de disminuir la mortalidad materna, que de por si es muy alta.

“Entonces cuando se calcule la mortalidad materna como debe calcularse, muerte materna hasta los 40 días después del parto, y se calcule en base al número real de nacimientos, verás que la mortalidad materna es mucho más alta de lo que dicen las autoridades“, insistió el galeno.

El doctor Jesús Feries Iglesias aseguró que eso va de la mano con la mortalidad infantil, donde también, según él, hay un subregistro con respeto a las cifras que ofrecen las autoridades sanitarias.