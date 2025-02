Por esta razón Shakira canceló concierto en Lima, Perú

Los Angeles (United States), 02/02/2025.- Colombian singer Shakira performs during the 67th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 02 February 2025. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Luego de ser hospitalizada por un cuadro abdominal, Shakira canceló su show de esta noche en Lima, Perú.

«Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento», compartió la artista. «Los médicos que me antienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche», agregó.

La colombiana expresó sentirse triste por no poder reunirse con el público peruano tras 14 años sin presentarse en ese país.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarse con mi querido público peruano».

Shakira cancela concierto en Perú

La artista dijo que espera sentirse mejor y que le den el alta cuanto antes: “Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión. Los quiero mucho».

Se recuerda que Shakira fue llevada poco antes de las 5:00 de la mañana de este domingo a la sede de la clínica Delgado en Miraflores.