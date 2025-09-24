Por feriado del Día de Las Mercedes, DIGESETT refuerza puntos críticos en carreteras

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), dirigida por el general Pascual Cruz Méndez, PN, desplegó un amplio operativo preventivo y de control en las principales carreteras del país, con motivo al feriado del Día de Las Mercedes.

Los refuerzos abarcan los tramos de mayor flujo y siniestralidad, entre ellos la autopista Duarte, con especial atención al Santo Cerro, destino tradicional de peregrinación, la autopista Las Américas, Autovía del Este, autopista del Coral, Boulevard Turístico del Este, autopista 6 de Noviembre/carretera Sánchez y la carretera Enriquillo.

El general Cruz Méndez explicó que el objetivo es garantizar un tránsito seguro, prevenir accidentes y agilizar el desplazamiento de los ciudadanos que se trasladan a distintos puntos del país durante el dia feriado.

“La seguridad vial es responsabilidad compartida. Nuestros agentes estarán desplegados en las principales vías, pero también exhortamos a los conductores a respetar las normas de tránsito para evitar tragedias”, afirmó el titular de la DIGESETT.