Por fin abierta a los hombres, la natación artística olímpica prescinde de ellos en París

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, la prueba por equipos en natación artística es oficialmente abierta a los hombres. Sin embargo, ningún hombre ha sido seleccionado entre las 10 naciones que compiten en París 2024. ¿A qué se debe?

Desde que la natación sincronizada, ahora llamada “artística”, llegó a los Juegos Olímpicos en 1984, sólo las mujeres estaban autorizadas a competir. Pero en el otoño de 2022, World Aquatics permitió a las naciones seleccionar hasta dos hombres para las pruebas por equipos en natación artística, y dijo querer avanzar hacia una mayor igualdad en un deporte generalmente percibido como femenino.

Sin embargo, ninguno se lanzará a la piscina olímpica de Saint-Denis en estos Juegos Olímpicos 2024. “La Federación Internacional de Natación está muy decepcionada de que no se haya seleccionado a ningún nadador artístico para París 2024. Debería haber sido un momento decisivo para el deporte”, subrayó el organismo.

Una evolución lenta

Lo cierto es que estamos más acostumbrados a ver jóvenes mujeres gráciles que realizan figuras en el agua tales náyades o sirenas. Según Michaël Attali, profesor de la Universidad de Rennes-2 e historiador del deporte, la natación sincronizada se desarrolló como “un deporte para mujeres, por mujeres, dentro de una competición estructurada por hombres para hombres”, subraya Le Point. Para Thomas Bauer, presidente de la Asociación de Escritores Deportivos, la introducción de los hombres en la natación artística es reciente: “Fue en las décadas de 1980, 1990 y 2000 cuando las cosas realmente comenzaron a cambiar”.

Antes de 2014, sólo podían competir en competiciones nacionales. En el Mundial de Natación de Kazán, se sumó una nueva prueba: el dúo mixto en el programa técnico y libre. En 2022, en el Campeonato de Europa de Natación, llegaron las primeras pruebas en solitario masculino.

Si bien está permitido desde 2022 presentar a dos hombres, en el Mundial 2023, sólo cinco naciones habían presentado a un hombre en el programa acrobático por equipos: los tres medallistas (China, Estados Unidos, Japón), así como Alemania y Kazajistán. Al año siguiente, sólo hubo tres (Estados Unidos, Italia y Chile), y todavía ninguno en las otras pruebas por equipos.

Un nivel técnico mejorable

“Por el momento, los hombres no tienen suficientes cualidades técnicas”, explica en FranceInfo la tres veces campeona mundial de natación artística Virginie Dedieu. “El nivel no se alcanza así. Bill May o el chino Haoyu Shi fueron probados en el Mundial sólo en la parte acrobática. Son más potentes, pero hay que alcanzar un mejor nivel técnico”, subraya. Una opinión que comparte Sylvie Neuville, directora técnica de la Federación Francesa de Natación: “Los chicos sólo tuvieron acceso al nivel más alto a partir de 2015. Tenían un retraso técnico que podía causar [sanciones] y ningún país asumió ese riesgo”.

Virginie Dedieu, cuyo hijo brilla internacionalmente a nivel juvenil, espera que los hombres encontrarán su lugar en el futuro, y apuesta por la emulación nacida de una mayor presencia de chicos en clubes y competiciones. En la actualidad hay miles de miembros en Francia, cada vez más numerosos, y en los clubes hay incluso algunos equipos 100% masculinos.

Para evitar otra ausencia de los hombres en Los Ángeles 2028, la federación internacional recordó que es necesario “trabajar aún más duro para que avancen las oportunidades de los atletas masculinos”. “Estamos absolutamente comprometidos a tener nadadores artísticos en los eventos por equipos en Los Ángeles 2028 y también trabajaremos para llevar el dúo mixto al programa olímpico de estos Juegos a tiempo”, afirmó World Aquatics.