¡Por fin, Baní tiene su circunvalación!

Mas de cinco años transcurrieron para que los banilejos y sureños vieran colmadas sus aspiraciones de tener Baní su avenida de circunvalación, que en un proceso de construcción, siguió una ruta accidentada afectada por la escasez de recursos que en determinados momentos paralizaron la obra. Fue necesario un cambio de contratista para entregárselo a una empresa cibaeña reconocida por su eficiencia en la construcción por la calidad y técnicos capacitados que imprimieron un sesgo muy admirable para finalizar los trabajos de la avenida de unos 19 kilómetros de longitud.

En pocos días más el sur contará con un acceso cómodo, de manera que el suplicio de cruzar las estrechas calles de Baní por más de 20 años por el aumento del tránsito será para una historia que las soluciones si bien se dilatan al final es necesario enfrentar las fallas con decisión y por encima de los intereses que se mueven alrededor de proyectos constructivos de gran envergadura.

El acceso a la circunvalación por la avenida Fabio Herrera de seguro que será un motivo de preocupación para los técnicos de Obras Públicas, ya que el aumento significativo de la circulación vial en poco tiempo destruiría el asfalto de la avenida que no está preparada en sus 7 kilómetros de longitud para resistir y recibiendo un aumento de tránsito pesado así como del liviano.

El clúster de mangos recibe la vía como una buena decisión de solucionar lo que antes era uno de sus escollos para llevar sus productos a los puntos de embarque ya fuera marítimo como aéreo. Y quizás ahora la producción de café, muy menguada desde hace décadas, podría renacer con la nueva vía que facilitará un movimiento mas adecuado para que las penetraciones hacia las montañas norteñas de Bani haga resurgir el interés de los arriesgados productores que empujarán el renacer de una producción que por su calidad competía con el café de Barahona y el de Moca.

Con las avenidas de circunvalación de San Cristóbal, San Juan, Baní y Azua se acerca el sur profundo a la capital por lo que se registrará un aumento del tránsito para nuevas oportunidades de negocios que deberán estar bien organizados para evitar una arrabalización de esas costosas vías que sabemos por costumbre que su utilidad peligra cuando los padres de familias comienzan a ocupar los paseos que tiene la vía y obstaculizan el derecho de vía. Y los alrededores se llenan de basureros y depósitos de chatarras por los asentamientos irregulares bajo la mirada cómplice e indiferente de las autoridades convirtiendo la zona aledaña en basureros.

El sur profundo como se conocen las lejanas poblaciones de Pedernales Barahona, Neiba, Comendador, Jimaní y San Juan acercarán su lejanía a la capital dominicana con lo que un viaje podría realizarse en no más dos horas a Barahona o San Juan transitando por las modernas vías que los gobiernos tardaron en construirlas pero ahora en servicio se deben asegurar su preservación y el mantenimiento a largo plazo en especial en la avenida Fabio Herrera de Baní cuya capacidad de soporte de rodadura no esta preparada para un intenso tráfico de todo tipo de vehículos ya que era una vía de tráfico liviano urbano de capacidad de soporte ligero y no puede resistir el rodaje de patanas y tanqueros so pena de un deterioro a ojos vista.