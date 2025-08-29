¡Por fin nombrado!: ¿Quién es Zorrilla Ozuna, nuevo director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo?

  • Hoy
¡Por fin nombrado!: ¿Quién es Zorrilla Ozuna, nuevo director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo?

El presidente Luis Abinader cumplió finalmente la promesa hecha en 2023 al líder del Partido Cívico Renovador (PCR), Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, quien entonces lo puso contra la pared al pedirle que jurara su designación a cambio del respaldo electoral.

Este viernes se oficializó el nombramiento mediante los decretos núm. 475-25 y 493-25, que lo designan como director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

image 872

Pero, ¿quién es Zorrilla Ozuna?

Se trata de un abogado y político con larga trayectoria en la vida pública dominicana. Fue comandante general del Ejército de República Dominicana y director del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), desde donde impulsó programas de apoyo al sector agropecuario.

Es, además, fundador y presidente del Partido Cívico Renovador (PCR), organización que inició como movimiento en 2006 junto a un grupo de exmilitares y amigos, con miras a respaldar la candidatura presidencial de Miguel Vargas Maldonado en 2008. Posteriormente, en 2009, la Junta Central Electoral lo reconoció oficialmente como partido político, tras su Asamblea Constitutiva celebrada el 26 de diciembre de ese año.

Más allá de su carrera política y militar, Zorrilla Ozuna se ha desempeñado como conferencista e historiador, con obras dedicadas a la figura de Gregorio Luperón. También dirige el Instituto de Estudios Antillanistas y la Fundación Sila Ozuna, orientada a proyectos sociales y comunitarios.

