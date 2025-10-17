Por fuertes lluvias suspendidos juegos L-GC y EO- Leones

  • Hoy
Por fuertes lluvias suspendidos juegos L-GC y EO- Leones

El árbitro Félix Tejeda hace la señal de suspensión en el estadio Quisqueya. /Manolito Jiménez

Los partidos a efectuarse en los estadios Quisqueya-Juan Marichal de la Capital, y Julián Javier, de San Francisco de Macorís, fueron suspendidos por las fuertes lluvias acaecidas en esas ciudades.

En el Quisqueya, jugarían las Estrellas Orientales y los dueños de la casa de los Leones del Escogido.
Los Orientales buscaban su segunda victoria en igual cantidad de partidos, mientras que el Escogido iba por su primer triunfo.

Los verdes venían de vencer a los Toros del Este, y los Leones de caer ante los Tigres del Licey.
Mientras que en el Estadio Julián Javier, los Tigres visitaban a los Gigantes de San Francisco.

  Puedes leer: laddy eleva sus bonos se luce en los playoffs

Los azules buscarían su segunda victoria, tras derrotar en su primer compromiso a los Leones del Escogido.

De su lado, los Gigantes irían tras su primer triunfo al caer ante las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

