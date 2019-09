¡Por la buena política!

Desde ya, las elecciones del 2020 dan señales preocupantes. A juzgar por la precampaña, es posible que en este certamen electoral se reediten delitos electorales como el uso y abuso de los recursos del Estado, o deficiencias como la ausencia de debates electorales, ect.

Sin embargo, algo tiene este proceso de positivo: las aspiraciones de un grupo de personas, muchas jóvenes, que durante los últimos diez años han militado en las mejores causas sociales y políticas del país y que ahora optan por manejar la cosa pública, siendo lo mejor de estas aspiraciones las buenas causas que los impulsan.

Para muestra un botón: José Horacio Rodríguez. Se trata de un joven abogado y político. Sus abuelos fueron luchadores anti-trujillistas (Su abuelo José Horacio Rodríguez Vásquez fue comandante del desembarco de Maimón en las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo de junio de 1959), y desde estudiante él mostró su vocación para asumir la defensa de intereses colectivos, tanto así que tras graduarse de derecho y especializarse en el exterior, se involucró en la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerabilizados.

Ahora, José Horacio quiere ser diputado de la circunscripción uno del Distrito Nacional, y a él no lo mueve ni el dinero ni los privilegios ni la impunidad que en ocasiones da esa posición. No va a buscar exoneraciones, barrilitos, ni a repartir habichuelas con dulce. Él va a representar, a fiscalizar y a legislar, tal como deberían estar haciéndolo todos los legisladores dominicanos.

Y es que se ha puesto como meta hacer buena política mediante siete acciones puntuales: 1. Reformar la Justicia para que sea independiente y acabe con la impunidad, reestructurando el Consejo Nacional de la Magistratura. 2. Enfrentar la emergencia ambiental que vive el país.3. Poner alto al endeudamiento público. 4. Impulsar la eliminación del Senado y la creación de un Congreso Unicameral. 5. Promover un aumento del salario mínimo, para que toda persona que trabaja 8 horas al día pueda cubrir el costo de la canasta básica y vivir con dignidad. 6. Aprobar el derecho a la Licencia de Paternidad de al menos 21 días, como parte del cambio de cultura hacia una paternidad responsable y 7.Tomar decisiones en favor de la gente decente y de un Estado que funcione.

Por eso, como él no tiene el presupuesto de otros candidatos para anunciarse “hasta en la sopa”, escribo estas palabras como un testimonio de que sí es posible, de que la esperanza no ha muerto, y que si alguien quiere hacer un voto útil el próximo 20 de febrero, tiene en José Horacio una opción democrática. Él estará en la casilla de Alianza País, apóyenlo, porque apoyarlo a él es dejar de elegir el menos malo y apostar a una buena política, ¡A la de verdad!