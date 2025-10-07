El diputado Bray Vargas se pronunció este martes desde su curul en la Cámara de Diputados, para aclarar el “escándalo” tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece junto a un hombre que alega ser trabajador sexual.

“Nunca ahí pasó nada, y lo quiero dejar muy claro. Quizás mi error fue darle acceso a un espacio privado a una persona que entre conversación telefónica inicia a grabarme”, señaló.

Calificó como un acto premeditado por parte de la persona que grabó el audiovisual «con la intención de generar contenido para extorsionar».

Aclaró que habló de lo sucedido, porque “me debo a mi gente, a mi pueblo, a quienes me eligieron, quienes evalúan el contenido detenidamente, quienes ven el escenario sin moro, sin maldad».

«Yo no voy a ser un preso de la extorsión»

Insistió en que “hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera. Nadie absolutamente nadie merece pasar por las humillaciones, por los escándalos malintencionados que genera la farándula o las redes donde te vuelves preso del silencio y de la extorsión”.

“Yo no voy a ser un preso de la extorsión, ni mucho menos de silencio, no voy a acceder a eso porque no tengo miedo, porque puedo levantar mi cara con mucha fuerza y decir quién soy”, declaró.

Separar la vida personal de lo laboral

El funcionario demandó, además ser evaluado por su labor legislativa y no sus acciones individuales.

“Solo pido a mis colegas, a mis amigos, a los que me conocen, que me evalúen por mi trabajo, que me evalúen por lo que yo hago, por la persona que soy”, reiteró.

Agradeció “todas las muestras de apoyo, agradezco a cada persona de buena voluntad de todo el país que se ha expresado de manera positiva, a ustedes colegas que se han tomado un tiempo para escribirme, a mis amigos y a cada persona que se ha acercado a dar aliento”.

Su labor dentro de la Cámara de Diputados

Bray Vargas

El diputado Bray Vargas reiteró su compromiso con el trabajo legislativo, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía, al destacar los logros alcanzados durante su gestión.

Vargas, quien preside la Comisión de Movilidad y Transporte y funge además como secretario de las comisiones de Obras Públicas, Relaciones Exteriores y Agricultura, subrayó que ha cumplido fielmente con su compromiso como legislador responsable y cercano al pueblo.

“He hecho 19 descensos en esta Cámara de Diputados, tengo una sola ausencia y he presentado 31 iniciativas. Fui el primer diputado en entregar su informe de gestión, porque creo en la rendición de cuentas y en la transparencia”, expresó el congresista.

Durante su declaración, Vargas aseguró que las adversidades que ha enfrentado no han debilitado su vocación de servicio, sino que la han fortalecido.

“Esto no es una cárcel, es una lección que fortalece aún más mi compromiso con la verdad, con la justicia y con la República Dominicana. No voy a bajar la cabeza. Ahora voy con más fuerza, con más fe y con más entusiasmo por la gente que confía en mí”, afirmó.

El diputado también dirigió un mensaje especial a su provincia y a su familia.

“A Santiago le digo que se pongan unos tenis bien cómodos, porque vamos a recorrer cada rincón. Y a mi mamá le digo: mira a tu niño aquí, que nació de seis meses y hoy está en la fe de mis vidas. Que Dios los bendiga”.