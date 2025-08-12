Nueva York. En un acto en el que una vez más el alcalde Eric Adams resaltó la laboriosidad y contribuciones de la comunidad dominicana en esta ciudad, este lunes fue izada la bandera quisqueyana en el distrito económico de Manhattan, específicamente en la plaza de Bowling Green.

Esta plaza es una zona histórica y es conocida por varios lugares emblemáticos, entre ellos:

Bowling Green Park, el parque público más antiguo de NYC. Estatua del Toro Cargando, una escultura de bronce de un toro, que representa el optimismo financiero, ubicada cerca del parque.

Asimismo, Aduana de Estados Unidos Alexander Hamilton, un edificio histórico que ahora alberga el Museo Nacional del Indio Americano. Restaurante Delmonico’s, establecimiento histórico, y South Ferry, terminal de ferry que proporciona acceso a Staten Island.

El evento sirvió de marco además para homenajear a tres dominicanos destacados, como son Rosita Romero, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana; Juan Manuel Lebrón, presidente de la Dominican American Chamber of Commerce y Lebron’s Community Service Center; y Ana García Reyes, Decana de Hostos Community College.

Al hacer la entrega de los reconocimientos, Adams resaltó que NYC ha tenido 110 alcaldes y solo a su llegada está siendo reconocida la presencia y contribución dominicana en la ciudad de Nueva York, izando su bandera en la plaza de Bowling Green, nombrando por primera vez una vice alcaldesa, Ana Almánzar; un comisionado hispano, específicamente dominicano, en el Departamento de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez; una primera mujer jefa del Departamento de Policía (NYPD), Mary King, y varios comisionados y subcomisionados.

“Yo nací en Alabama, pero soy dominicano de sentimiento”, exclamó el alcalde.

De su lado, el comisionado Rodríguez valoró la honestidad de los dominicanos en la Gran Manzana, de quienes dijo vienen a trabajar duro en busca de oportunidades, y las grandes inversiones económicas y culturales que aportan a la ciudad.

Asimismo, agradeció al alcalde Adams por las oportunidades que le ha brindado a los dominicanos, y a la vez el gran apoyo que sus conciudadanos le han dado, tanto para que éste haya resultado electo alcalde y para que sea reelecto en noviembre próximo.

Tras los reconocimientos, Adams acompañó al cónsul dominicano en NY, Chú Vásquez, y a los reconocidos para juntos izar hasta lo más alto del hasta la bandera dominicana y la de los Estados Unidos, precedidos del himno nacional de ambas naciones.

El acto concluyó a ritmo de bachata, merengue y música típica con la banda del NYPD bautizada con el nombre de La Jara Band, conformada en su mayoría por policías dominicanos.

