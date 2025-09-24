Por primera vez, los cruceros Brilliant Lady y Queen Elizabeth llegan a RD

Puerto Río Haina, SDO. – La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), informó la llegada por primera vez a la República Dominicana de los cruceros Brilliant Lady, de la empresa Virgin, y Queen Elizabeth de la línea Coral Cruiser Line.

APORDOM, informó que los cruceros arribarán los días 28 y 30 por los puertos Taino Bay y Amber Cove de la provincia de Puerto Plata, como parte del itinerario de cruceros que llegarán por distintas terminales durante el mes de octubre.

De su lado, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, calificó de relevante la llegada de dos nuevos barcos, ya que es un ejemplo de la confianza que tienen las líneas de cruceros en nuestro país y nuestras terminales portuarias que nos incluyen en sus itinerarios como destino ideal para los viajeros.

En el reporte de llegada de los cruceristas en el mes de octubre, la institución portuaria detalló, que llegarán 28 buques, y que la terminal que recibirá más cruceros es Taino Bay con 14, seguida por Amber Cove con 12 y Cabo Rojo con 2.

La Autoridad Portuaria Dominicana, mediante notificación, explica que de acuerdo a lo establecido en cuanto al calendario de proyección de llegada de cruceristas, las fechas seleccionadas pueden variar debido a las condiciones climáticas y modificaciones en las rutas determinadas por las líneas de cruceros.

Características específicas de los Barcos

El Brilliant Lady, cuenta con 1,404 camarotes y suites, con capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes, con 277 metros de eslora y una navegación de 20 nudos.

El Queen Elizabeth, cuenta con 294 metros de eslora, capacidad para 2,092 pasajeros y una navegación de 22 nudos.