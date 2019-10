Video: Por primera vez y de manera pública Danilo Medina apoya a Gonzalo Castillo; véalo aquí

Video: Danilo Medina dice votará por Gonzalo Castillo

“Yo estoy aquí porque necesitaba decirles, a todos ustedes, a los que están aquí y a los que están fuera, que yo voy a votar por Gonzalo Castillo”. Con estas palabras el presidente Danilo Medina, por primera vez y de manera pública reconoció su apoyo a uno de los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que participarán en las primarias del próximo domingo 6 de cotubre.

Hasta ahora, el apoyo del mandatario había estado de manera implícita, pero fue hoy, en el marco del cierre de campaña de Gonzalo Castillo, realizado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, que el presidente Medina lo hizo explícito.

No obstante, Danilo fue enfático en reiterar que Gonzalo Castillo no lo necesita para ganar la candidatura en las primarias de este domingo seis de octubre, porque, según dijo, está por encima de su rival, Leonel Fernández, cuyo nombre no mencionó.

“Hace dos meses, que mi querido Gonzalo estaba 30 puntos por debajo de su rival y hace 30 días que los compañeros del equipo nuestro que compitieron con él por la candidatura presidencial declinaron y ese día ya Gonzalo se había colocado a cuatro puntos de su rival. 10 días después ya Gonzalo le había pasado con cuatro puntos. Y hace 20 días que Gonzalo se mantiene alante entre seis y hasta 15 puntos porcentuales por encima de su rival”, manifestó Danilo.

La vicepresidenta apoyó a Leonel Fernández. Se recuerda que este miércoles la vicepresidenta Margarita Cedeño anunció su respaldo a su esposo Leonel Fernández y pidió a los dominicanos que voten por él en las primarias del PLD.

“El 6 de octubre votaré por él, por mi esposo, por el presidente de mi partido y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades, para que hombres y mujeres, por igual, puedan vivir con dignidad y bienestar y que los jóvenes puedan emprender y desarrollar su capacidad innovadora, que puedan construir un mejor futuro para sus familias”, expresó Cedeño en un video publicado en sus redes sociales.