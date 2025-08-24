¿Por qué Angelita Curiel, “La Mulatona”, se retiró del vedetismo estando en la cima?

La icónica Angelita Curiel, conocida popularmente como “La Mulatona”, quien falleció este sábado, fue una figura central en el entretenimiento dominicano en la década de los 80. La estrella se destacó por sus bailes, canciones, actuaciones, los libretos que escribía y su chispa, aunque decidió retirarse del vedetismo estando en la cima de su carrera.

¿Por qué una artista que acariciaba la gloria lo dejaría todo? Curiel reveló en una entrevista en el programa Con Jatnna que lo hizo por sus hijos.

“Yo bailaba por pasión, por entrega, por amor al público. Pero hay momentos en los que uno dice: ‘hasta aquí’”, reconocía Curiel.

“En el baile del vedetismo, eso para mí era un tiempo definido, y yo dije: ’para bailar ya no tenía esa pasión. Además, ya iban creciendo unos hijos y me despegué de la vida artística. Yo dije: ‘hasta aquí, con honores’. Me retiré linda, bonita, en mi puesto”, confesó la artista.

Añadió que se llevó del consejo de sus padres la idea de retirarse a tiempo para no inspirar compasión.

¿Quién fue Angelita Curiel, “La Mulatona”?

La Mulatona brilló en la televisión dominicana como bailarina, actriz y libretista, destacándose en El Show del Mediodía y El Show de Luisito y Anthony. Estudió baile con la profesora Josefina Meniño y desde los 12 años comenzó a desarrollar sus talentos. Su primera aparición masiva fue en el Show de López Balaguer.

A lo largo de su trayectoria compartió escenario con Anthony Ríos, Luisito Martí y Freddy Beras Goico. Su formación como libretista junto a Luisito Martí fue de gran aprendizaje y perfeccionismo: “Era yo, llevándole el libreto y diciendo: ‘no, no tan’. Hasta que logré encajar y aprendí todos sus trucos”, recordaba.

Recorrió gran parte del mundo llevando su talento y energía, consolidándose como un símbolo del entretenimiento dominicano.

