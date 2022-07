¿Por qué apoyo ejecutorias de Luis Abinader?

FERNANDO RODRIGUEZ C.

No soy perremeísta ni debo favores al gobierno pero entiendo que Luis Abinader es lo mejor que pudo haberle pasado al país en las circunstancias de crisis mundial en la que, más que oportunistas que van al poder a lucrarse, lo que necesitamos son ejecutivos que con su disciplina, honradez y capacidad de trabajo laboren, sin descanso, para sacar a flote un país que sobrevive con dignidad los embates de una pandemia y las consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania.

La aclaración inicial es necesaria porque desde los 12 años de Balaguer, cuya política represiva combatía desde mis artículos del periódico El Nacional, donde me desempeñé como editor internacional y articulista, pasando luego a escribir en este diario, he sido un periodista crítico, ejercicio que sostuve en los pasados gobiernos del PLD denunciando los actos de corrupción que se cometieron en los mismos, señalando por sus nombres a exfuncionarios que, como Francisco Pagán, hoy guardan prisión. Debemos alertar a la ciudadanía contra quienes en 20 años de Gobierno, sin pandemia ni crisis económica mundial, no fueron capaces de resolver ningún problema básico del país como la salud, la educación ni la electricidad, y ahora pretenden erigirse como los futuros redentores de nuestra nación.

