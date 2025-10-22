¿Por qué Banreservas sigue siendo el banco líder del país?

¿Por qué Banreservas sigue siendo el banco líder del país?

El Banco de Reservas reafirma su liderazgo en el sistema financiero dominicano al ocupar la primera posición entre las entidades bancarias con mayor fortaleza en activos, según datos recientes de la Superintendencia de Bancos.

Con un total de RD$1.3 billones en activos, Banreservas mantiene una participación superior al 32% del mercado, posicionándose como la institución de mayor solidez y respaldo del país. Su presencia nacional se extiende a través de una amplia red que incluye más de 300 oficinas, 900 cajeros automáticos y 1,300 subagentes bancarios, lo que le permite garantizar cercanía y eficiencia en la atención a sus clientes.

El presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, ha resaltado que la gestión actual está enfocada en la innovación, la digitalización y la expansión del crédito a los sectores productivos, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo económico de la República Dominicana.

Aguilera destacó que el compromiso del equipo de Banreservas es mantener el crecimiento sostenido que ha caracterizado al Banco, asegurando la confianza de los dominicanos y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.

Con el respaldo del Estado dominicano, Banreservas continúa reafirmando su papel como “El Banco de Todos los Dominicanos”, guiado por una visión de progreso, inclusión y servicio responsable.

¿Por qué Banreservas sigue siendo el banco líder del país?
