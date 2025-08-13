¿Por qué cerrarán la ruta ecoturística de la presa de Palomino?

La ruta se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional José del Carmen Ramírez

Santo Domingo (República Dominicana). – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Ministerio de Turismo, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, al Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, operadores de viajes y guías ecoturísticos, establecieron una mesa de trabajo con la finalidad de regular las actividades ecoturísticas en la “ruta de la Presa Palomino o ruta Cañón de Río Blanco”, ubicada en la provincia San Juan de la Maguana.

La finalidad de la mesa de trabajo es evaluar la viabilidad de esta ruta, la cual se ha hecho muy popular en los últimos 5 años para personas con interés en turismo interno, senderismo y ecoturismo, pero que presenta grandes retos, ya que la vía por donde transitan los visitantes no fue construida para tales fines.

La directora de Áreas Protegidas, Carolina Alba, quien integra la mesa de trabajo, expresó que además de evaluar la viabilidad de la ruta actual, el ministerio está elaborando un reglamento para la regulación del uso sostenible de las actividades recreativas en las presas, “para que los embalses y sus entornos sigan manteniendo su objetivo principal de creación, que es almacenar y suplir de agua para consumo humano, la generación eléctrica, el riego, y colateralmente pueda continuar siendo una fuente de desarrollo para las comunidades aledañas, fundamentalmente por su belleza paisajística y la naturaleza que les rodea”.

Alba explicó que la mayoría de las presas del país se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que la regulación de su uso es lo que permitirá garantizar su sostenibilidad. “Si logramos implementarla, la experiencia de quien visita será mucho más enriquecedora e impactante, y para quienes dependen económicamente de estas actividades, aumentará el valor de su oferta”, indicó.

De igual manera, anunció que se acordó cerrar la ruta por un plazo de un mes, a partir del lunes 18 de agosto del 2025, para poder tomar una decisión sobre su reorganización y que tanto los organizadores de viaje como los guías, se comprometieron a no seguir ofertando esta ruta a partir de su cierre temporal.

“Nuestro objetivo a mediano y largo plazo es desarrollar un paquete ecoturístico en esa zona que realmente cumpla con los criterios y estándares, identificando una ruta, que si bien puede ser más larga, sea segura para los senderistas, además, que estas visitas generen ingresos a los comunitarios, representando una mejoría en su calidad de vida, y a su vez que los visitantes reciban una interpretación de la naturaleza por parte de los guías y sean sensibilizados en materia de conservación ambiental. Quizás uno de los principales retos es lograr mantener un turismo de baja densidad, que se manejen grupos pequeños”, señaló.

Asimismo, informó que los integrantes de la mesa de trabajo acordaron realizar una visita a la zona de la presa de Palomino, acompañados por los guías y operadores de viaje para que todos puedan conocer la realidad del lugar e identificar los aspectos de seguridad, así como la situación ambiental, social y económica que deben ser consideradas para determinar su viabilidad.

