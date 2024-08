La participación de la boxeadora argelina Imane Khelif se convirtió en uno de los temas más resonantes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Su debut en el categoría hasta 66 kilos ya había planteado interrogantes en la previa, los cuales se intensificaron este jueves cuando triunfó tras menos de 50 segundos sobre el ring que se montó en el North Paris Arena por el abandono de la italiana Angela Carini.

Imane Khelif fue habilitada a participar por la Unidad de Boxeo del Comité Olímpico Internacional (COI) que regula esta disciplina en París 2024, pero la controversia se instaló porque la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) la había descalificado en el 2023 en pleno campeonato mundial por no pasar, presuntamente, las pruebas de elegibilidad de género al detectarle “elevados niveles de testosterona”.

Mientras el tema toma relevancia a nivel mundial, la IBA decidió emitir un comunicado en las últimas horas para abordar tanto el tema de Khelif como el de la taiwanesa Lin Yu-ting, que debutará este viernes en la divisional hasta 57 kilos contra la uzbeka Sitora Turdibekova. Ambas recibieron el visto bueno del COI, pero fueron prohibidas por la IBA.

“El 24 de marzo de 2023, la IBA descalificó a las atletas Lin Yu-ting e Imane Khelif del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA en Nueva Delhi 2023. Esta descalificación se debió a que no cumplieron con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina, tal como se establece y se establece en el Reglamento de la IBA. Esta decisión, tomada después de una revisión meticulosa, fue extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de imparcialidad y la máxima integridad de la competencia”, informaron en el comunicado que emitieron en medio de todo el tema.

En el organismo detallaron que las atletas “no se sometieron a un examen de testosterona, sino a una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles se mantienen confidenciales”. Y aseguraron: “Esta prueba indicó de manera concluyente que ambas atletas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”.

Esta determinación se tomó luego de realizarle pruebas a las boxeadores en el Campeonato Mundial de Estambul 2022 y el de Nueva Delhi 2023. La IBA aseguró que Lin Yu-ting no apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que aunque Khelif sí lo hizo, luego “retiró la apelación”. Y ante estos accionares afirmaron que “la decisión sea legalmente vinculante”.

El diario inglés The Guardian aseguró que el sitio interno que el COI le ofrece a los periodistas reconoce que Khelif fue “descalificada apenas horas antes de su enfrentamiento por la medalla de oro contra Yang Liu en el Campeonato Mundial de 2023 en Nueva Delhi, India, después de que sus elevados niveles de testosterona no cumplieran los criterios de elegibilidad”. Y aclara un tema similar sobre Lin, a quien “se le quitó su medalla de bronce después de no cumplir los requisitos de elegibilidad basados en los resultados de una prueba bioquímica”.

Sin embargo, la IBA no tiene injerencia en el boxeo olímpico ya que se corrió a este organismo de la planificación “debido a cuestiones de gobernanza y a una serie de escándalos relacionados con los jueces”, informó el periódico británico, que remarcó que la Unidad de Boxeo del COI “tiene reglas más laxas que la IBA”.

Los hechos indican hasta ahora que Khelif debía disputar el título mundial en Nueva Delhi en marzo del 2023 tras superar en semifinales a la tailandesa Janjaem Suwannapheng, pero fue descalificada del certamen antes de la final contra la china Yang Liu y su contrincante fue la que tomó su lugar en la puja por el título. Tampoco recibió el premio por el tercer lugar correspondiente a las derrotadas las semifinalistas.

En ese momento, la pugilista aseguró que le habían advertido que “presentaba características que significaban que no podía boxear contra mujeres” y catalogó a todo como “un gran complot” en contra de su país. El tema volvió a recrudecer en París 2024, incluso el entrenador de la italiana Angela Carini afirmó en la Gazzetta dello Sport que su pupila recibió “cientos de mensajes, también en las redes sociales, invitándola a no pelear por su seguridad y a dar una señal de protesta”.

Fue en ese contexto que el Comité Olímpico y Deportes de Argelia “condenó enérgicamente el comportamiento inmoral y la difamación” de Imene Khelif. Y aseguró que “tales ataques a su personalidad y dignidad son profundamente injustos” en el comunicado que emitieron en redes sociales.

Sin levantar polémica, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Giovanni Malagò, afirmó según el Corriere dello Sport: “El COI nos ha asegurado que se han realizado controles hormonales y científicos y que, por tanto, Imane Khelif puede competir como mujer”.

El próximo sábado, Khelif enfrentará en en cuartos de final a la húngara Luca Hámori que eliminó a la australiana Marissa Williamson. Mientras que este viernes se va a producir el debut de la taiwanesa Lin Yu-ting (desde las 10.30 de Argentina) en la categoría hasta 57 kilos contra la uzbeka Sitora Turdibekova.

EL COMUNICADO

Como se dijo, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) considera apropiado, en este momento, abordar las recientes declaraciones de los medios de comunicación con respecto a los atletas Lin Yu-ting e Imane Khelif, particularmente con respecto a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A este respecto, deseamos señalar lo siguiente:

El 24 de marzo de 2023, la IBA descalificó a las atletas Lin Yu-ting e Imane Khelif del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA en Nueva Delhi 2023. Esta descalificación se debió a que no cumplieron con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina, tal como se establece y se establece en el Reglamento de la IBA. Esta decisión, tomada después de una revisión meticulosa, fue extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de imparcialidad y la máxima integridad de la competencia.

Cabe señalar que las atletas no se sometieron a un examen de testosterona, sino a una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles se mantienen confidenciales. Esta prueba indicó de manera concluyente que ambas atletas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas.

La decisión tomada por la IBA el 24 de marzo de 2023 fue posteriormente ratificada por la Junta Directiva de la IBA el 25 de marzo de 2023. Se puede acceder al registro oficial de esta decisión en el sitio web de la IBA aquí Actas de la reunión de la Junta Directiva de la IBA .

La descalificación se basó en dos pruebas realizadas a ambos atletas de la siguiente manera:

Prueba realizada durante el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino IBA en Estambul 2022.

Prueba realizada durante el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino IBA en Nueva Delhi 2023.

Para aclarar

Lin Yu-ting no apeló la decisión de la IBA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), lo que hace que la decisión sea legalmente vinculante.

Imane Khelif inicialmente apeló la decisión ante el TAS, pero retiró la apelación durante el proceso, lo que también hizo que la decisión de la IBA fuera legalmente vinculante.

Nuestros comités han revisado y respaldado rigurosamente la decisión tomada durante los Campeonatos Mundiales. Si bien la IBA mantiene su compromiso de garantizar la equidad competitiva en todos nuestros eventos, expresamos nuestra preocupación por la aplicación inconsistente de los criterios de elegibilidad por parte de otras organizaciones deportivas, incluidas las que supervisan los Juegos Olímpicos. Las diferentes regulaciones del COI sobre estos asuntos, en los que la IBA no está involucrada, plantean serias dudas sobre la equidad competitiva y la seguridad de los atletas.

Para aclarar por qué el COI permite que atletas con ventajas competitivas compitan en sus eventos, instamos a las partes interesadas a buscar respuestas directamente del COI.