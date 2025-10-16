¿Por qué el conflicto por herencia es tan frecuente en República Dominicana y cómo evitarlo legalmente?

El reciente asesinato de una persona y las heridas causadas a otras tres durante un conflicto familiar, motivado por presuntas diferencias relacionadas con una herencia, ocurrido en el sector Los Frailes I, en Santo Domingo Este, ha vuelto a alarmar a la sociedad dominicana.

Ante esta situación, Hoy Digital consultó a varios especialistas en salud mental para que expliquen por qué los conflictos por herencia son tan frecuentes en República Dominicana y cómo pueden prevenirse legalmente.

Entre ellos se encuentra la psicóloga clínica y forense María Grullón, quien indicó que en este tipo de conflictos intervienen varios factores, como la falta de planificación y la ausencia de cultura familiar para regular las herencias de manera legal.

«Lamentablemente, creo que está cambiando un poquito, pero la falta de planificación realmente ha generado muchos conflictos en las familias. Por ejemplo, aquí existe una creencia cultural increíble de que se entiende que, si tú hablas de herencia, estás llamando a la muerte», manifestó Grullón.

Otro elemento importante que detona la violencia intrafamiliar, señaló la psicóloga, es la confianza que existe dentro de las familias, muchas veces excesiva.

«Por ejemplo, hay familias que asumen que los muchachos, que tus hijos, se van a entender, que aquí no habrá conflictos, que ellos sabrán ponerse de acuerdo, que esto no va a suceder. Entonces, evidentemente, cuando no hacemos esto (un testamento), esto se puede ver o interpretar como favoritismo, quizá el tema de resentimiento», pronunció la terapeuta familiar y de pareja.

Continuó: «Aquí entramos en el tema de esos factores psicológicos, en esos factores familiares, que favorecen a que esto pudiera afectar el clima familiar. Por ejemplo, esto de la herencia no solamente afecta el dinero, sino también el reconocimiento emocional y el poder familiar. Cuando alguien siente que fue menos querido, que fue menos valorado en el reparto de estos bienes, entonces esto, a nivel psicológico, se convierte en una forma simbólica de reparar o de avergonzar a alguien, o de rechazar a alguien».

Problemas por herencia son catastróficos

Por su parte, la médico psiquiatra Francis Báez destacó que las violencias derivadas de problemas hereditarios o de algún tipo de repartición siempre son muy catastróficas e incluso altamente traumáticas a nivel emocional.

«A nivel familiar se hacen rupturas familiares. Cuando alguien de la familia deja un bien, siempre va a haber problemas porque siempre hay uno que cree que tiene más derecho que el otro, u otros que creen que merecen más. Entonces, otros pelean por sus propios derechos porque se los quieren quitar y, al final, suelen venir roces, desde discusiones, peleas, incluso, hasta asesinatos dentro de la familia«, sostuvo la psiquiatra.

De igual forma, Báez precisó que en la República Dominicana suele pasar este tipo de situaciones con mayor frecuencia porque, «mientras menos adquisiciones económicas tenga esa clase social, mucho más es el interés de recuperar u obtener algo más de lo que tiene, porque se lo haya dejado papá, mamá, tío o familiar».

Cómo evitarlo legalmente

La psicóloga clínica y forense María Grullón expresó que los conflictos familiares por herencias se pueden evitar con la previa elaboración de un testamento que cumpla con todas las características legales que debe tener.

«Ojo, que esta persona, al momento de haber realizado este testamento, esté consciente… que no existiera algún deterioro cognitivo o alguna enfermedad degenerativa que pudiera afectar la toma de decisiones», detalló.

«Esto es muy importante hacerlo cuando existen estas cualidades, porque puede suceder que los herederos acudan a los tribunales y soliciten que este testamento es ilegal por las características que te acabo de decir. Evidentemente, aquí entramos también, por ejemplo, en elementos que tienen que ver con la educación y la comunicación con la familia», dijo Grullón

Mientras que la psiquiatra Francis Báez agregó: «Lo que debería llegarse es a un acuerdo: saber cuánto hay y qué le toca a cada quien, de acuerdo a sus propios derechos adquiridos… porque, lamentablemente, lo que se entra es en disputa. Incluso, el más fuerte busca abogado y el abogado se queda con un 35 %, más de lo que pueden heredar los herederos, y, al final, quedan como enemigos».

Sobre el caso de Los Frailes I

De acuerdo con las informaciones preliminares, el presunto autor del hecho, ocurrido el pasado sábado 11 de octubre en el Callejón del Cielo, calle Ramón Matías Mella, kilómetro 10 de Los Frailes, es Cecilio Lantigua Terrero (“Luis Banana”), de 51 años.

Indica que, tras Luis Banana haber abierto fuego contra sus familiares durante una fuerte discusión relacionada con una herencia familiar, emprendió la huida, dejando abandonado en el lugar un vehículo marca Ford, modelo Focus, año 2009, placa A627634.

«Las autoridades mantienen activa la búsqueda y localización del presunto autor para ponerlo a disposición de la justicia», comunicó la uniformada.

De igual forma, la Policía identificó a la víctima mortal como Steicy Adames, mientras que los heridos son Scarlin Danelys Guillermo Adames, de 30 años; John Henry Tapia Santana (alias “Pelao Dominicano”), de 28 años; y un adolescente de 17 años, cuya identidad se reserva, quienes presentan diversas heridas de bala y reciben asistencia en un centro de salud.

Cabe destacar que, en la escena del crimen, miembros de la Policía Científica recolectaron tres casquillos calibre 9 mm, como parte de la evidencia.

