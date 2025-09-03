Por qué el Gobierno dominicano declaró «organización terrorista» al Cártel de los Soles

El Gobierno del presidente Luis Abinader declaró como «organización terrorista» al denominado Cártel de los Soles, un presunto grupo criminal que, según Estados Unidos, estaría liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La designación se formaliza en el decreto 500-25, fechado el 2 de septiembre del presente año, en el que, además, se instruye a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas necesarias para prevenir incursiones de este grupo en el territorio nacional o contra intereses dominicanos en el exterior.

Pero, ¿a qué obedece esta decisión? A continuación, el periódico Hoy te lo explica:

De acuerdo con lo informado, la decisión del Poder Ejecutivo obedece a que la Constitución dominicana, en su artículo 260, establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional.

Asimismo, el Gobierno basó su medida en que los cárteles dedicados al tráfico de drogas son considerados como grupos terroristas cuando, además de recurrir a métodos violentos e indiscriminados que provocan muerte, secuestro y extorsión, sustentan sus operaciones mediante esquemas de financiamiento ilícito y de lavado de activos propios de dichas organizaciones.

Alegó, además, que el accionar del denominado Cártel de los Soles en la región representa una grave amenaza para la seguridad, particularmente por las actividades de narcotráfico, incluyendo las drogas sintéticas.

«Es un compromiso de este gobierno fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo que amenace la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional», se lee en el mencionado decreto presidencial.

Los países que han seguido el camino de la RD

Al igual que República Dominicana, el Cártel de los Soles también ha sido denominado como «organización terrorista» por el Gobierno de Estados Unidos y otros de la región que le siguieron, como Ecuador, Argentina y Paraguay.

