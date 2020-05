¿Por qué el humo de Duquesa afecta de madrugada?

Desde el momento en que se acabe el incendio en el vertedero de Duquesa se tendrá por dos o tres días, la humareda que ha estado afectando la Capital, debido a que siniestro se ha producido en un lugar inusual, reveló experto en asuntos municipales, Waldys Taveras.

“Eso se produce siempre en un lugar que no se está moviendo…aquí se ha producido en el lugar del vertido, donde están los cartones y plásticos que no se han humedecido. Entonces, esa situación no es normal”, declaró durante una entrevista con la periodista Edith Febles.

Para leer más: Efectos en tu salud del humo por incendio en vertedero Duquesa

A continuación las declaraciones donde el experto explica por qué el humo afecta de madrugada y da otros detalles importantes:

Así amaneció este domingo la Capital

Ante el incendio del vertedero Duquesa, que lleva ya seis días, la Capital de República Dominicana amanece otra vez llena de humo.

Desde esta madrugada usuarios reportaron en redes sociales cómo sus hogares estaban afectados con esta gran humareda.

Además, advirtieron de las consecuencias del humo de Duquesa, al tiempo que demandaron soluciones definitivas.

Algunas recomendaciones para disminuir riesgo de enfermedades

El ministro Rafael Sánchez Cárdenas dijo que para disminuir el riesgo, es importante limitar la exposición al humo, en especial si posee mayor riesgo a los efectos relacionados con las partículas: por lo que el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población en general no salir de sus hogares a menos que sea estrictamente necesario; cubrirse nariz y boca con mascarilla o con algún pañuelo o tela humedecida para evitar respirar el humo si la persona se encuentra próxima al incendio.

Además, se recomendó mantener ventanas y puertas cerradas para impedir que el humo ingrese a su casa, y abrirlas para ventilar la casa cuando mejore la calidad del aire. Tomar mucha agua para evitar la sequedad de garganta, evitar frotarse o rascarse los ojos. Acudir al médico inmediatamente si presenta algún síntoma respiratorio como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o cuando sienta que alguna enfermedad preexistente se complique.