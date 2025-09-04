El chucrut y el kimchi son dos de los alimentos fermentados básicos más comunes, que te ayudan a la salud intestinal, debido a que están repletos de probióticos beneficiosos que contribuyen a un sistema digestivo.

Ambos son alimentos que se elaboran encurtiendo hojas frescas de col (y otras verduras) con lactobacillus (bacterias lácticas), pero estos no contienen gluten y son ricos en probióticos.

Así lo ha dado a conocer el portal Masterclass.

Chucrut. Se trata de algo típico de Alsacia. Es básicamente col blanca o repollo fermentado durante unos días.

Este producto también se puede comprar ya hecho, aunque hay que tener en cuenta que se encontrarán en la zona de refrigerados, ya que de no ser así, se cortaría el proceso de fermentación.

Por ello, debemos saber distinguirlos con respecto a los encurtidos en vinagre, que se almacenan a temperatura ambiente.

Kimchi: Plato asiático que tiene como ingrediente base la col asiática.

Kimchi / Fuente externa

¿Saludables?

Según explicó Noelia López, nutricionista de Nestlé, en definitiva, los alimentos fermentados están ligados intrínsecamente a nuestra salud intestinal, ya que ayudan a regular los microrganismos que se encuentran en nuestro intestino.

Y por eso muchas veces se habla de ellos como probióticos, aunque debemos saber que no todos los fermentados lo son.

Eso sí, en exceso, pueden ser contraproducentes. Es más, hay muchos preparados fermentados que tienen alto contenido en sal, por lo que abusar de ellos no es buena idea.

¿Es segura la fermentación vegetal en casa?

Una de las preguntas más frecuentes es si realmente es seguro prepararlos en casa. Y la especialista de Nestlé asegura que, siempre y cuando se haga bien, no hay ningún problema. Para ello es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Limpiar vegetales : asegurándonos que queden libres de microorganismos patógenos.

: asegurándonos que queden libres de microorganismos patógenos. Material limpio : la tabla de cortar, los cuchillos a emplear, los tarros deben estar muy limpios.

: la tabla de cortar, los cuchillos a emplear, los tarros deben estar muy limpios. Lavarse manos jabón y agua: aunque siempre es importante, en este contexto lo es aún más.

(Con información de EFE)

Chucru. Fuente externa.

