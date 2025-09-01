¿Por qué es importante el seguro de viaje en República Dominicana?

La Embajada de los Estados Unidos recomendó enfáticamente a los ciudadanos estadounidenses la necesidad de adquirir un seguro de viaje antes de salir al extranjero.

«En la República Dominicana, la atención médica requiere pago por adelantado, incluso en casos de emergencia, y los costos pueden aumentar rápidamente», señaló la embajada mediante un comunicado.

Puede leer: ¿Tu celular no te alerta de emergencias? Guía paso a paso para activarlo

La entidad mencionó que el seguro de viaje puede cubrir visitas al hospital, vuelos cancelados, equipaje perdido e incluso evacuaciones médicas si fueran necesarias.

«Contar con un seguro de viaje es un paso fundamental que no debe pasarse por alto», enfatizó.

Muchos planes también ofrecen asistencia en inglés las 24 horas del día, lo que garantiza apoyo en situaciones inesperadas.

Para más información, visite travel.state.gov.