  Por qué están recomendando desactivar Meta AI en WhatsApp y qué significa para los usuarios

  • Hoy
  Por qué están recomendando desactivar Meta AI en WhatsApp y qué significa para los usuarios

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de Meta AI en esta ilustración tomada el 28 de septiembre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La integración de Meta AI en WhatsApp ha generado una ola de reacciones entre usuarios de todo el mundo. Aunque la herramienta fue presentada como una innovación para facilitar tareas, responder preguntas y mejorar la experiencia de mensajería, cada vez más personas están buscando cómo desactivarla o minimizar su presencia en la aplicación.

Meta AI es un asistente virtual incorporado directamente en WhatsApp, identificado por un círculo azul en la parte superior de los chats. Funciona como un chatbot que puede responder consultas, generar contenido y ofrecer sugerencias automáticas. Sin embargo, su presencia constante ha sido calificada por muchos como invasiva.

Las razones detrás del rechazo a Meta AI son diversas:

  • Privacidad y seguridad: Aunque Meta asegura que los mensajes con la IA son confidenciales y no se comparten con terceros, algunos usuarios desconfían del historial de la empresa en cuanto a protección de datos.
  • Falta de control: No existe un botón para desinstalar o desactivar completamente Meta AI. Esto ha generado críticas, incluso en el Parlamento Europeo, donde se cuestiona el nivel de autonomía que tienen los usuarios sobre sus datos.
  • Desinformación: La propia compañía reconoce que los mensajes generados por la IA pueden ser imprecisos o inapropiados, lo que ha despertado preocupación sobre la calidad de la información que ofrece.
  • Preferencia por una interfaz limpia: Muchos usuarios simplemente prefieren una experiencia de mensajería sin asistentes automatizados ni sugerencias constantes.

¿Qué significa esto para los usuarios?

Aunque no se puede eliminar por completo la función, sí es posible reducir su visibilidad. Los pasos incluyen eliminar el chat con Meta AI, evitar interactuar con el asistente y, en algunos casos, migrar a WhatsApp Business como alternativa temporal3.

.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

  Por qué están recomendando desactivar Meta AI en WhatsApp y qué significa para los usuarios
  Por qué están recomendando desactivar Meta AI en WhatsApp y qué significa para los usuarios
29 agosto, 2025
Rusia restringe llamadas por WhatsApp y Telegram en un nuevo paso para controlar internet
Rusia restringe llamadas por WhatsApp y Telegram en un nuevo paso para controlar internet
13 agosto, 2025
Código Penal: hackers de WS, correo y páginas digitales serán condenados con hasta 10 años de prisión
Código Penal: hackers de WS, correo y páginas digitales serán condenados con hasta 10 años de prisión
10 agosto, 2025
WhatsApp cambia otra vez: 3 novedades que quizás no notaste
WhatsApp cambia otra vez: 3 novedades que quizás no notaste
8 agosto, 2025
WhatsApp permitirá chatear con personas que no tienen cuenta en la app
WhatsApp permitirá chatear con personas que no tienen cuenta en la app
5 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo