¿Por qué ha fallado el confinamiento?

A falta de una vacuna que pueda prevenir la enfermedad Covid-19, así como de un tratamiento que cure la misma, resalta como mecanismo idóneo la prevención, contención y mitigación de los efectos deletéreos de este virus que tiene al mundo al borde del colapso en lo sanitario, lo social y lo económico.

Ante la circulación comunitaria del virus se trata de romper la cadena de transmisión del contagio de personas enfermas o portadoras asintomáticas hacia los sanos. Esto se logra detectando oportunamente las infectadas mediante pruebas diagnósticas, aislándolas, y poniendo en cuarentena a todos los que han estado en contacto con las mismas.

Es importante entender que la contención de la enfermedad se hace en las comunidades, no en los hospitales donde se atienden a los enfermos que lo ameritan. Por el contrario, el hospital, como se comprenderá, es un lugar de alto riesgo para el contagio, pues aquí se concentran enfermos con carga viral importante que facilita dicho contagio. Por ello el personal asistencial de salud asume un alto riesgo en el desempeño de sus funciones, siendo imprescindible los equipos de protección personal y medidas de bioseguridad, para en cierta forma disminuir dicho riesgo, que siempre estará presente.

Siendo el confinamiento social una de las medidas más eficaces de prevención utilizadas a nivel mundial, ya que aísla a las personas y bloquea la transmisión de la enfermedad, ¿por qué nosotros, ya en la cuarta semana de confinamiento, no vemos los resultados esperados? Por el contrario, mirando las estadísticas presentadas a diario por el ministerio, cada día son más los casos de infectados, en aislamiento, ingresados en los centros de salud, los que están en cuidados intensivos, y, lamentablemente, los fallecidos.

El confinamiento es una medida de excepción complementaria a las actividades propias del servicio de epidemiologia en la etapa en que nos encontramos: detección oportuna de la circulación comunitaria del virus, búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, uso de los medios diagnósticos, las pruebas para identificar los casos, aislar y poner en cuarentena. Pero si no tenemos pruebas o las hacemos inconsistentemente, siguen deambulando gente infectada contagiando a otros.

El confinamiento en sí mismo, en nuestro caso, es como obligar a las personas a recluirse temprano, pero al otro día con avidez salen a las calles, ¿por qué? Unos, por irresponsabilidad ciudadana, por ignorancia, falta de orientación, necedad, etc.; pero otros por necesidad, para ganarse la vida en el día a día, para adquirir provisiones. En un país con más de un 50 % de trabajos informales, resulta difícil lograr mantener las personas en sus casas. Todos vemos las aglomeraciones, el “gentío” en los mercados, supermercados (con algo más de control), almacenes, bancos, agencias de envío, etc. incluso muchas de esas personas sin ningún tipo de protección.

Se supone que cuando el confinamiento es efectivo, y se ha tomado de manera oportuna antes de una diseminación comunitaria amplia, y se realizan las otras actividades de contención, a dos semanas, 14 días, que es en términos generales lo máximo del periodo de incubación en que deben haber salido los infectados, tienen que verse los resultados en la caída de nuevos contagios, de lo contrario hay que revisar qué anda mal. Y en nuestro caso no es difícil saberse.

Aunque tenemos esa población pobre que vive en el día a día y que no toleraría un “cautiverio” de 2 semanas, hay que encontrar la posibilidad de hacerlo. Debe hacerse obligatorio el uso de mascarilla para todo aquel que ande en las calles por las razones que sean; continuar con el aseo y desinfección comunitaria; insistir con las medidas individuales y colectivas de prevención.

De no hacerse eso, entonces el sacrificio que hasta ahora se ha hecho sería en vano. Podríamos entrar en una italianización, por llamarle de alguna manera al curso de la epidemia, con consecuencias imprevisibles.