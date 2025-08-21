¿Por qué importan las reservas internacionales? Lo que significan para tu bolsillo

Las tasas de cambio del Banco Central fue RD$59.1985.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que las reservas internacionales alcanzaron los US$14,208.7 millones al 31 de julio de 2025, lo que representa aproximadamente el 11 % del Producto Interno Bruto (PIB) y más de cinco meses de importaciones.

Estos niveles superan las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugieren al menos un 10 % del PIB y tres meses de importaciones.

Pero en términos llanos para qué sirven estos fondos y dónde radica su importancia:

¿Por qué son importantes las reservas internacionales?

Las reservas internacionales son activos en moneda extranjera que el Banco Central utiliza para:

Garantizar la estabilidad del tipo de cambio.

Respaldar pagos internacionales del país.

Fortalecer la confianza de inversionistas y acreedores.

Servir como amortiguador ante crisis externas o desequilibrios financieros.

El BCRD atribuye el fortalecimiento de las reservas a factores estructurales, no a flujos transitorios de deuda. Entre los principales motores están:

Exportaciones nacionales y de zonas francas

Turismo

Inversión extranjera directa (IED)

Remesas

En 2024, estos sectores generaron US$43,842 millones en divisas, y se proyecta que en 2025 esa cifra alcance los US$46,150 millones, lo que representa un incremento de más de US$20,000 millones respecto a 2020.

Gestión técnica y rentabilidad

El Banco Central administra las reservas bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, invirtiendo en activos como:

Bonos del Tesoro de EE. UU.

Depósitos en la Reserva Federal

Banco Internacional de Pagos

Durante 2023 y 2024, el portafolio generó ingresos superiores a US$500 millones, lo que contribuyó a reducir el déficit cuasifiscal del BCRD de 1.4 % del PIB en 2020 a 0.8 % en 2024.

Conclusión: Las reservas internacionales de República Dominicana reflejan una economía más resiliente, con fundamentos sólidos y una gestión técnica eficiente. Su crecimiento no solo fortalece la estabilidad financiera, sino que también posiciona al país con mayor capacidad para enfrentar desafíos globales.