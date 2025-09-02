Por qué José Eduardo Ciprián ‘Chuky’, condenado por atentado a David Ortiz, estaba libre

En 2019, José Eduardo Ciprián, conocido como “Chuky”, participó junto a otros 12 hombres en el atentado en el que casi pierde la vida el exjugador de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, y resultó herido el comunicador Jhoel López, en un bar de Santo Domingo Este.

El «Big Papi», que por fortuna hoy se encuentra recuperado, estuvo delicado de salud tras recibir varias cirugías en República Dominicana y Estados Unidos.

Este lunes, Chucky murió baleado junto a dos hombres que, según el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, también tenían antecedentes penales. Lo que ha generado interrogantes entre la población es cómo Ciprián, con un historial delictivo y una sentencia de 10 años dictada en 2022, se encontraba en libertad.

El director general de prisiones, Roberto Basilio, confirmó al HOY que Ciprián salió del Centro de Privación de Libertad Baní Hombres, en la provincia Peravia, bajo libertad condicional el 26 de noviembre de 2024.

Chuky permanecía en este centro penitenciario desde 2016 por cargos de drogas y homicidio, por lo que al momento del atentado contra la estrella de béisbol ya se encontraba en prisión y tuvo participación intelectual en los hechos.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso este medio, los abogados Dorian Carlos Phillips Pérez y Eladio Paula Sánchez solicitaron la libertad condicional para que Ciprián pudiera reinsertarse en la sociedad.

En la solicitud se establecía que viviría en Baní, trabajaría en un negocio de auto adorno como ayudante y no utilizaría armas blancas ni de fuego durante el período de libertad condicional, que estaba previsto hasta 2029.

El atentado contra David Ortiz

El hecho ocurrió el 9 de junio de 2019, cerca de las 9:20 de la noche, cuando Ortiz compartía con amigos, incluyendo a Jhoel López, en el “Dial Bar & Lounge”, ubicado en la avenida Presidente Vásquez, Santo Domingo Este.

Dos hombres llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra la mesa donde estaba Ortiz, hiriéndolo de gravedad y también a López. Ortiz recibió un proyectil con entrada en la región lumbar y salida en el abdomen; López sufrió una herida de entrada y salida en el muslo derecho.

En la audiencia, el Ministerio Público, representado por los fiscales Ignacio Rojas e Ivette Mateo, demostró la responsabilidad penal de los imputados, quienes enfrentaron cargos por asociación de malhechores, uso ilegal de armas de fuego, tentativa de asesinato y complicidad, conforme a los artículos 2, 265, 266, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, además de violaciones a la Ley 631-16 para el control y regulación de armas.

Condenas

Los jueces Elizabeth E. Rodríguez Espinal, Julio A. Aybar Ortiz y Flor E. Bautista Polo dictaron:

30 años de prisión a Eddy Vladimir Féliz García (El Nata) y Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (Sandy), por participación directa en la tentativa de asesinato de Ortiz.

20 años a Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien pagó a los ejecutores del atentado.

10 años a Oliver Moisés Mirabal y a José Eduardo Ciprián (Chucky).

9 años a Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno (Hueso) y 6 años a Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo).

5 años a Franklin Junior Merán (Rubirosa), Junior César La Hoz Vargas (Yayo y/o El Lindo) y Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (Nene).

Todos debían pagar una indemnización de 50 millones de pesos y cumplir la pena en el centro de reclusión La Victoria, en Santo Domingo Norte.

