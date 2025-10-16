¿Precios por las nubes?: Ciudadanos se quejan por el costo de la canasta básica

Canasta básica (Fuente externa)

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, requirió este miércoles que se libere de impuestos los salarios hasta los RD$52,000 tal como establece el código tributario.

“Estamos hablando de una diferencia de RD$17,244 que se le saca directamente del bolsillo a los dominicanos que más lo necesitan.”, denunció el legislador.

“El costo promedio de la canasta básica se sitúa en RD$46,716 pesos, por lo que, con esta medida, el Gobierno le arrebata una canasta básica al año a cada trabajador dentro de este rango salarial”, afirmó.

Ante estas declaraciones, la población dominicana consultada expresó que actualmente en el país hay un aumento constante en los precios de los productos esenciales tiene a muchas familias dominicanas al borde de la desesperación.

“Todo está caro, la leche de cartón antes la compraba a 60 pesos y ahora me sale a 84”, expresó, Altagracia Santos, ama de casa

Mientras que María Pérez dijo que: “En estos días ya me aumentaron el aceite, no tengo dinero para nada. Estos precios no hay quien los aguante”.

Informe de precios 06 al 09 de octubre del 2025Descarga

Más sobre la propuesta de Omar Fernández

El congresista instó al Ejecutivo a cumplir la ley y descongelar la escala salarial exenta del Impuesto sobre la Renta, adecuándola al nivel que corresponde según la inflación acumulada.

“Lo que propongo es muy simple: que el Gobierno cumpla la ley. Que dé un respiro a las familias dominicanas que hoy enfrentan el costo de la vida con cada vez menos ingresos reales”, concluyó Fernández.

Fernández advirtió que el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2026, presentado por el Gobierno y actualmente en conocimiento del Congreso Nacional vuelve a dejar sin efecto, por sexto año consecutivo, la indexación del salario exento del impuesto sobre la renta que se sitúa desde entonces hasta RD$34,685.

Advierte la economía de más de 300,000 trabajadores dominicanos se ven afectados por la pérdida de poder adquisitivo.

Omar Fernández

Digo