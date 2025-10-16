¿Por qué la Línea 1 del Teleférico detuvo sus operaciones esta mañana?

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó este jueves a todos los usuarios que el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que opera desde Gualey hasta la avenida Charles de Gaulle, se encuentra temporalmente suspendido debido a una avería mecánica detectada a las 6:05 de la mañana de este jueves 16 de octubre.

Desde el momento en que se identificó la incidencia, nuestro equipo técnico especializado trabaja de forma ininterrumpida para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Leer más: OPRET suspende servicios de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo

Pedimos disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda generar y reiteramos que la seguridad de los usuarios y del personal operativo es nuestra máxima prioridad.

Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de nuestros canales oficiales, donde estaremos comunicando cualquier novedad relacionada con el restablecimiento del servicio.

Agradecemos su comprensión y colaboración.