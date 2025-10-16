¿Por qué la Línea 1 del Teleférico detuvo sus operaciones esta mañana?

  • Hoy
¿Por qué la Línea 1 del Teleférico detuvo sus operaciones esta mañana?

Línea 1 del Teleférico (Fuente externa)

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó este jueves a todos los usuarios que el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que opera desde Gualey hasta la avenida Charles de Gaulle, se encuentra temporalmente suspendido debido a una avería mecánica detectada a las 6:05 de la mañana de este jueves 16 de octubre.

Desde el momento en que se identificó la incidencia, nuestro equipo técnico especializado trabaja de forma ininterrumpida para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Leer más: OPRET suspende servicios de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo

Pedimos disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda generar y reiteramos que la seguridad de los usuarios y del personal operativo es nuestra máxima prioridad.

Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de nuestros canales oficiales, donde estaremos comunicando cualquier novedad relacionada con el restablecimiento del servicio.

Agradecemos su comprensión y colaboración.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Presencia no es conciencia

Presencia no es conciencia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo