Por qué la película de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ sigue siendo tendencia

Desde su estreno, la cinta surcoreana rompió récords de audiencia y llevó a Huntr/x y Saja Boys a dominar las listas musicales, desatando una ola global de fanáticos y creatividad en redes sociales

Desde su estreno el pasado 20 de junio, la película animada “KPop Demon Hunters” ha marcado un antes y un después en la historia del entretenimiento global al posicionarse como la película animada más vista en la historia de Netflix. Este éxito no solo se limita a su audiencia, sino que se extiende a la industria musical, con la banda sonora y los nombres de los grupos ficticios Huntr/x y Saja Boys dominando los listados internacionales y desplazando incluso a gigantes consagrados del K-pop como BTS y Blackpink.

Según informó la BBC, la cinta ha generado un fenómeno mundial que va más allá de la pantalla, impulsando la creación de fan art, peticiones masivas para una secuela y un movimiento en redes sociales que abarca distintas culturas y edades. Canciones de la película como “Golden” alcanzaron el puesto número uno en el Billboard Hot 100 y lideraron la lista estadounidense de Spotify, demostrando el poder de la fusión entre cine animado y cultura pop. Este hito marca un cambio fundamental en la manera en que los públicos globales consumen animación y música, posicionando a la industria surcoreana en la vanguardia de las tendencias internacionales.

El argumento de “KPop Demon Hunters” gira en torno al grupo femenino Huntr/x, compuesto por Rumi, Mira y Zoey, quienes son tanto estrellas de K-pop como guardianas secretas del mundo. Más allá de la vida glamorosa en el escenario, estas jóvenes artistas asumen la misión de proteger a sus admiradores de amenazas sobrenaturales, enfrentándose a sus rivales, los Saja Boys. La película mezcla elementos de acción, humor, fantasía y un claro mensaje sobre la importancia de la amistad, la confianza en uno mismo y la búsqueda de la propia identidad. La narrativa logra trascender el género animado, haciendo de la película un relato de autodescubrimiento que conecta con audiencias diversas.

La banda sonora de “KPop Demon Hunters” lidera los rankings musicales globales y supera a BTS y Blackpink (Netflix)

Uno de los pilares del fenómeno “KPop Demon Hunters” es la manera en que la trama integra el K-pop no solo como ambientación estética, sino como columna vertebral del relato. La música de los personajes trasciende su rol tradicional: es un recurso argumental y también un arma sobrenatural contra las fuerzas oscuras. Cada canción original fue concebida para amplificar las emociones del filme, con una importancia narrativa que la distingue de las habituales “canciones-insertadas” de muchas películas animadas. Maggie Kang, codirectora coreano-canadiense, reconoció la influencia de los ídolos del K-pop que admiraba desde niña al construir el universo visual y musical de la cinta.

“A diferencia de otras películas de animación, en las que las canciones suelen añadirse como relleno o gancho comercial, aquí la música se integró en la narrativa de una manera que la realza en lugar de distraerla”, declaró a la BBC Lashai Ben Salmi, líder comunitario especializado en la cultura coreana en Europa.

“Le otorga a la película un sorprendente nivel de madurez” añadió.

El fenómeno mundial de “KPop Demon Hunters” impulsa fan art, peticiones de secuela y viralidad en redes sociales (Netflix)

La producción de “KPop Demon Hunters” es otro elemento clave de su autenticidad y atractivo. Para dotar de verosimilitud a la historia, los responsables de la cinta viajaron a Corea del Sur e investigaron a fondo la cultura, la arquitectura, la gastronomía y las costumbres, captando tanto lo tradicional como lo moderno. El equipo se detuvo en detalles como la fisonomía de las calles de Myeongdong, el diseño de los baños públicos y la representación de murallas y monumentos icónicos de Seúl, además de incluir clínicas de medicina tradicional (Hanuiwon), referencias al chamanismo coreano y símbolos como el tigre y la urraca, presentes en los cuentos populares. Incluso el movimiento de labios de los personajes en la animación se diseñó para coincidir con la pronunciación coreana, añadiendo una capa de realismo cultural.

“Como queríamos que la música fuera realmente increíble, que realmente conectara con los fans del K-pop y que se integrara plenamente en el mundo del K-pop, consideramos importante asociarnos con un sello coreano”, declaró Kang durante una entrevista de prensa para Netflix.

La trama de “KPop Demon Hunters” fusiona K-pop, acción y fantasía con un mensaje de autodescubrimiento (Netflix)

La autenticidad musical, piedra angular del éxito, se cimentó gracias a la colaboración con productores de renombre mundial como Teddy Park y Lindgren, cuyas trayectorias incluyen trabajo con Blackpink, BTS y TWICE. Los directores quisieron integrar la música de manera tal que replicara la sofisticación, el ritmo pegadizo y las coreografías emblemáticas del K-pop, aliándose con un sello coreano y logrando así que tanto la banda sonora como las actuaciones virtuales resulten creíbles para los fans más exigentes. El resultado son piezas musicales que se han convertido por sí mismas en hits, conquistando oyentes fuera del universo habitual del pop coreano.

El impacto que ha tenido la película se manifiesta tanto en la audiencia general como en la crítica especializada. El entusiasmo se percibe en la viralidad de memes, fan art, y el seguimiento masivo en redes sociales. La emoción no se restringe solo a seguidores del K-pop: personas ajenas a la cultura han quedado fascinadas por la atmósfera, la música y el mensaje de la película. Amanda Golka, creadora de contenido en Los Ángeles, confesó haberse “obsesionado” con la banda sonora pese a no considerarse fan del género, asegurando que la música resulta universal y emocionante. Kim Youngdae, crítico musical y etnomusicólogo, subrayó la relevancia de la animación como medio para introducir elementos culturales a nuevos públicos, señalando que esta película representa el primer salto natural del K-pop al corazón de la cultura pop global.

La reacción de las figuras que participaron en el proyecto ha sido igual de destacable. Ejae, quien coescribió y dio voz a la canción “Golden”, describió el fenómeno como “un sueño”, admitiendo sentirse abrumada tras ganar cerca de 100.000 seguidores en un mes y experimentar el éxito mediático después de años de trabajo tras bambalinas. Ejae atribuye el magnetismo de la canción a su mensaje esperanzador, reflejando una necesidad colectiva de inspiración y positividad.

