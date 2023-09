¿Por qué la Policía te detiene mientras manejas?

Quiero entender.



Me acaban de detener unos motorizados de la @PoliciaRD en la tiradentes.



Ando con mi vehículo en orden (papeles, luces, etc), como de costumbre con mi moto en la cama atrás.



Me dicen amablemente que quieren que me detenga. Lo hago porque fueron EXTREMADAMENTE… pic.twitter.com/vxMeNGTJ2m