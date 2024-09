  ¿Por qué la Reserva Federal ha decidido bajar los intereses?

Cuando ocurrieron algunas quiebras bancarias en marzo de 2023, me encontraba tomando una clase de macroeconomía del programa de MBA de la Universidad de Maryland en College Park. Cuando tocamos el tema inflacionario y las recesiones, mi profesor, el Dr. Jon Crocker, dijo que, aunque en la mayoría de las ocasiones la Reserva Federal se ha excedido en el manejo de su política monetaria restrictiva para controlar la inflación, en esta ocasión sería diferente, ya que la inflación se encontraba bajando y la actividad económica, en especial el consumo, en ese momento no daba señales de desaceleración. Por mi parte, no compartía la visión del profesor Crocker, y argumenté que, con la postura tipo halcón de los principales funcionarios de la Reserva Federal en cuanto al rango meta se refiere, no iban a descansar hasta que la inflación convergiera en el 2 %. Por consiguiente, una recesión habría de esperarse.



Al parecer, el Dr. Crocker podría tener razón y la Reserva Federal podría lograr el tan anhelado aterrizaje suave o soft landing de la economía estadounidense, que tanto han pregonado en los últimos dos años. Algunos analistas coinciden en que el ambiente macroeconómico actual les recuerda mucho al vivido en el año 1998. En ese año, el sector manufacturero mundial se encontraba en recesión, hubo una fuerte devaluación del yen, las economías de Rusia y Brasil estaban en medio de recesiones profundas, el temor de una recesión se apoderaba de la economía estadounidense, la inflación iba en picada y los precios de los commodities en caída libre. Sin embargo, los consumidores estadounidenses siguieron a todo vapor, mostrando una vez más su resiliencia.



Observando el panorama macroeconómico adverso a nivel global, la Reserva Federal decidió en el último trimestre de ese año recortar las tasas de interés en tres ocasiones para, de esta forma, prevenir una posible desaceleración de la economía estadounidense, que en ese momento crecía a una tasa anualizada de más del 4 % en términos reales. Esta flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal sentó las bases para el alza del mercado accionario en 1999, que luego desencadenó en la explosión de la burbuja de las empresas dot-com. En el escenario actual, no se vislumbra a la Reserva Federal tomando una postura tan osada en cuanto al recorte de tasas como lo ocurrido en 1998.



Contextualizando el escenario macroeconómico actual, donde las acciones se han recuperado de la caída sufrida a inicios de agosto, los temores de recesión aún resuenan en los oídos de los consumidores y de los inversionistas. Por ejemplo, este mes el banco de inversión Goldman Sachs aumentó sus probabilidades de que ocurra una recesión, del 15 % al 25 %, en el último mes. Algunos analistas argumentan que se le ha ido la mano a la Reserva Federal con su política monetaria restrictiva, lo que hace que sea demasiado tarde para evitar una recesión. La pregunta del millón de dólares sería: ¿Qué tan restrictiva es la política monetaria que ha aplicado la Reserva Federal? De acuerdo con la Reserva Federal de San Luis, históricamente, cuando la tasa de fondos federales supera el crecimiento del PIB en términos nominales, el acceso al financiamiento se vuelve muy restrictivo, lo que a menudo lleva a una recesión. Este hecho ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos 50 años: las recesiones de noviembre de 1973 a marzo de 1975, de julio de 1981 a noviembre de 1982, de julio de 1990 a marzo de 1991, de marzo de 2001 a noviembre de 2001, y finalmente la Gran Recesión entre diciembre de 2007 y junio de 2009.



Actualmente, la tasa de política monetaria está a punto de entrelazarse con el crecimiento del PIB nominal, lo que indica que la política monetaria no es excesivamente restrictiva. Esto es un claro indicativo de que la política monetaria aplicada por la Reserva Federal ha sido neutral, ya que gran parte de las subidas de tasas llevadas a cabo por la Fed desde marzo de 2022 simplemente representan una normalización de tasas.



Finalmente, con este argumento no estoy diciendo que la Reserva Federal no debería recortar las tasas, porque a medida que la inflación disminuye, el crecimiento del PIB nominal va a disminuir, lo que hará que la tasa de política monetaria actual sea más restrictiva. En síntesis, la decisión de disminuir la tasa de política monetaria por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de Jackson Hole la semana pasada, llega en un momento oportuno, que podría allanar el camino para el tan deseado aterrizaje suave que ha proclamado la Fed durante meses.