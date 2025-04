¿Por qué le cambian los nombres a todos los Papas?

A las 7:35 horas de hoy, el cardenal Kevin Farrell anunciaba la muerte del papa Francisco a los 88 años. “Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados”, destacaba en el comunicado.

Puede que haya precisamente hoy cuando muchas personas se hayan enterado de que Francisco no era el homónimo real del pontífice, sino Jorge Mario Bergoglio.

Lo que nos lleva a preguntarnos cuál es la razón por la que los papas se cambian de nombre cuando son electos.

Fotografía de una imagen del Papa Francisco durante un homenaje este lunes, en la catedral de San Patricio en New York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Por qué los papas se cambian de nombre cuando son electos

Todo comienza cuando la fumata blanca nos anuncia que un nuevo cardenal ha sido elegido papa. Tras todas las votaciones y la conclusión del cónclave, el cardenal decano pregunta al candidato si acepta el puesto de Sumo Pontífice a la cabeza de la Iglesia Católico y bajo qué nombre quiere ser conocido.

Este cambio es una tradición que se remonta a varios siglos atrás, concretamente hasta el VI, cuando el papa Juan II decidió adoptar un nuevo homónimo para evitar que se le confundiera con el anterior que también se llamaba Juan, tal y como se explica en la web Liturgia de las horas. Desde entonces, ha pasado a convertirse en una costumbre.

Muchos argumentan que el cambio de nombre es un acto simbólico que se basa en los evangelios, donde se muestra cómo Dios otorga nuevos apelativos a sus elegidos, y cómo Jesús mismo rebautiza a Simón como Pedro, el primer líder de la Iglesia cristiana. Este cambio de nombre tendría un fuerte componente simbólico, ya que el elegido dejaría atrás su vida anterior y su identidad para renacer como una nueva persona, transformada en la máxima autoridad del catolicismo.

No obstante, tras Juan II, según recoge la revista Muy Interesante, hubo casos en los que los pontífices no cambiaron su nombre. Hasta el siglo XI esta tradición no empezó a generalizarse. Desde entonces, sólo dos se han quedado con su apodo: Adriano VI Marcelo II.

El nombre más elegido desde entonces ha sido Juan, con 23 ocasiones; seguido de Gregorio y Benedicto, ambos con 16; Clemente con 14, Inocencio y León con 13 y Pío con 12. Hasta la fecha ninguno ha querido llamarse Pedro, como el primer papa, pues consideran que sería equipararse al primer papa de la iglesia.

Por qué el papa Francisco eligió ese nombre

La elección del nombre es una decisión personal del nuevo papa, sin reglas o restricciones específicas sobre cuál debe ser el nombre elegido. No obstante, la mayoría opta por homónimos que tienen un significado particular para ellos o que rinden homenaje a pontífices anteriores o santos.

Jorge Mario Bergoglio adoptó el nombre de Francisco, en agradecimiento a san Francisco de Asís, el santo de la pobreza, la paz y la humildad, fundador de la orden franciscana. Se convirtió así en el 266º Papa de la historia de la Iglesia católica y en el primer Pontífice americano y jesuita.