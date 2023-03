¿Por qué los jóvenes están experimentando niveles alarmantes de depresión?

El confinamiento para combatir el covid ha generado un aumento en los casos de depresión en jóvenes adultos, dice un informe de las autoridades sanitarias francesas publicado a principios de 2023. Para hablar sobre este fenómeno, entrevistamos a Alexei Vargas, psiquiatra en París. Desde Bogotá, el psicólogo clínico Sergio Sandoval evocó la situación en Colombia.

Los resultados del estudio sobre el incremento sin precedentes en la prevalencia de episodios depresivos en jóvenes adultos después de la crisis sanitaria, en particular causa de las restricciones como los confinamientos, no sorprenden al psicólogo clínico Sergio Sandoval, colaborador de Laúd Estéreo, emisora asociada a RFI en Bogotá. «El pánico frente a la imposibilidad de actuar correctamente generó ansiedad. Y de la mano de la depresión se desencadenaron los síntomas de la depresión», dice Sandoval.

Entre los principales síntomas de la depresión se encuentran sentirse triste, sin esperanza o habiendo perdido todo interés en la mayoría de las cosas durante al menos dos semanas consecutivas. Para un diagnóstico de la depresión, el psiquiatra Alexei Vargas del hospital Sainte-Anne en París, estima sin embargo que lo más importante es que se haya producido una ruptura entre la forma de ser de la persona antes de la enfermedad y la forma de ser de la persona una vez que está enferma. “Esto es lo que más debe alertar al entorno de la persona que sufre de depresión”, apunta.

Además de la pandemia, los jóvenes deben enfrentar otra problemática propia a las sociedades contemporáneas: el período de la adolescencia se ha extendido. Mientras que en las sociedades tradicionales el adolescente encontraba su lugar rápidamente, hoy esto toma mucho más tiempo. «Un joven no puede integrarse hoy a la sociedad hasta que no ha terminado su formación. Y la formación ahora exige un doctorado. Superar la adolescencia sucedía antes a los 12, 15 años, mientras que ahora sucede a los 25, 30 años. El lapso se ha duplicado. En esos 15 años el joven busca quién es», explica Vargas.

Dar el primer paso

La Universidad de Burdeos ha realizado una serie de ocho vídeos titulada «Todo comienza dando el primer paso», con el objetivo de concienciar a los jóvenes estudiantes sobre la importancia de identificar los síntomas de la depresión. En este proceso, la familia y el entorno de la persona depresiva son clave. Sergio Sandoval a veces recibe pacientes que no acuden a consulta para sí mismos, sino para un hijo o un hermano que están pasando por un momento difícil. «Los ven tristes y se preocupan, quieren saber cómo ayudarlos», explica.

El problema adicional de algunas enfermedades mentales, no propiamente la depresión, es que son invisibles, lo que dificulta su identificación. Como no se trata de una dolencia física visible, las personas tienden a sentirse culpables de lo que está pasando, según explica Vargas. «Piensan que todo depende de ellos, de su voluntad, de su valentía o entereza. Se dicen: ‘yo soy el padre o la madre de familia, todo depende de mí, soy el pilar, no puedo flaquear, tengo que seguir adelante'». Por eso, la mayoría de los pacientes no acuden a consultar con un psiquiatra por su propia iniciativa, sino que son llevados por sus allegados. Para este psiquiatra, consultar con un profesional debe ser «una práctica regular”.

Vargas señala que cada vez recibe pacientes más jóvenes en su consulta. Cuando comenzó su carrera, la mayoría de sus pacientes eran mayores de 40 años, pero ahora no es raro para él tratar a jóvenes de 16 o 18 años. «Creo que no hay nada mejor para un adolescente que encontrar un adulto mayor que lo guíe de manera totalmente desinteresada, con criterio, paciencia y benevolencia», afirma.

Sandoval destaca que, a pesar de las dificultades para afrontar las enfermedades mentales tanto en Francia como en Colombia, ya sea por la escasez de profesionales o los altos costos, hay un punto positivo que resaltar: «La gente ahora sí habla de salud mental, se preocupa por su salud mental, quiere tener una buena salud mental. Por ejemplo, una buena higiene de sueño. Una buena salud mental no solo de la persona, sino de toda la familia y del entorno. Existe un interés sincero en la búsqueda de la tranquilidad», concluye Sandoval.