¿Por qué los niños responden diferente al coronavirus?

Para tranquilidad de los padres y de la sociedad en general, la propagación del coronavirus (Covid-19) deja a los niños pequeños prácticamente a salvo.

El por qué es un misterio que, según los científicos, puede ofrecer pistas vitales sobre cómo funciona el virus.

Esto no significa que los menores no la padezcan; de hecho, en la República Dominicana han muerto dos menores, uno de los decesos más reciente corresponde a una niña de dos años que murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Arturo Grullón de Santiago, y el otro es el caso de una bebé de seis meses fallecida la semana pasada, mientras estaba ingresada en el Hospital Robert Ried Cabral de Santo Domingo.

La primera muerte conocida en América y Europa de un menor de un año que se haya contagiado por la pandemia ocurrió el sábado 28 de marzo en Chicago, según informó el gobernador de Illinois, JB Pritzker, tras la confirmación de las autoridades sanitarias del estado.

Pese a estos casos, la realidad es que la enfermedad se manifiesta menos agresiva en los niños por debajo de los doce años.

En China, epicentro de la enfermedad, solo el 2.4 % de los casos reportados eran niños y solo el 0.2 % de los casos reportados de ellos se enfermaron gravemente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta el momento, en el país asiático no ha muerto ningún niño como consecuencia del Covid-19.

Eso significa que el nuevo coronavirus se comporta de manera diferente a otros virus, como la influenza estacional, la cual es especialmente peligrosa para los niños y los muy ancianos.

El doctor Robert Paulino, virólogo, señala que una de las grandes incógnitas iniciales de la enfermedad era por qué los niños no presentaban manifestaciones ni complicaciones clínicas, y explica: “Se debe a la inmadurez de su respuesta inmunológica, contrario a los adultos, que tienen un sistema inmunológico ya maduro”.

Con relación a los niños que fallecieron víctimas de Covid-19 en el país Paulino asegura que, aunque no conoce los casos clínicos, deduce que probablemente tenían alguna condición subyacente, “quizás algún tipo de prematuridad, que sus pulmones no habían estado desarrollados correctamente u otra condición”.

Agregó que, aunque es una enfermedad relativamente nueva de la que hay mucho por aprender e investigar, lo que sí se tiene claro sobre la inmunología del ser humano es que no debería causar grandes complicaciones en niños menores de doce años.

“Muchas enfermedades infecciosas afectan a los niños de manera diferente que a los adultos; comprender esas diferencias puede proporcionar información importante en el caso del Covid- 19”, alerta el virólogo.

Los brotes previos de coronavirus también han dejado misteriosamente a los jóvenes.

Ningún niño murió durante el brote de SARS en 2002, que mató a 774 personas. Y pocos niños desarrollaron síntomas del mortal coronavirus MERS, que ha matado a 858 individuos desde 2012, de acuerdo con datos publicados por la revista “The New England Journal of Medicine”.