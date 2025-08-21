El pasado domingo 17 de agosto era la fecha para la celebración de los cinco años de gestión del presidente Luis Abinader.

Pese a que todo estaba listo, y el evento se haría con un acto en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, a las 9:00 de la mañana, la actividad tuvo que ser pospuesta.

Aunque no se ofreció una razón clara del porqué el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pospuso el evento para el viernes 22 de agosto, a las 4:00 de la tarde, ciudadanos y la oposición dijeron que se debió a los largos apagones que se han registrado en varios puntos del país desde hace unas dos semanas.

Este jueves, el PRM volvió a suspender la convocatoria para celebrar el lustro al frente del Estado. ¿Cuál fue la razón? En una carta dirigida a la Dirección Ejecutiva del partido blanco, el mandatario alegó que una de las razones de su petición se debió, no a falta de entusiasmo, sino por responsabilidad.

¿A qué se refirió con responsabilidad? No fue claro en su misiva. Pero añadió: «Que el país vea en nosotros no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones».

Previamente, argumentó: «Hoy, la nación lo que nos pide es seguir enfocados en las soluciones.

El tiempo de la política llegará; hoy es el tiempo del trabajo. Y por ese trabajo, la nación sabrá que no le hemos fallado».

El partido oficialista no demoró en acoger la solicitud.

Mientras, en redes sociales, un alud de críticas contra la gestión del presidente Luis Abinader se registró luego de que se diera a conocer la suspensión del evento, cuya nueva fecha no ha sido dada a conocer.