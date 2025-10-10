¿Por qué Luis Abinader viaja a México con su familia?

  • Hoy
¿Por qué Luis Abinader viaja a México con su familia?

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader viajó este viernes a México para cumplir compromisos de carácter familiar.

El jefe del Estado partió acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas.

Lea más: Luis Abinader a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: «Eres un faro de esperanza»

El presidente Abinader retornará al país este domingo 12 de octubre y, de inmediato, encabezará un acto en Santo Domingo Este, donde dejará inaugurados y entregará nuevos apartamentos en el proyecto Ciudad Real Ecológica, a las 4:00 de la tarde.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿Por qué Luis Abinader viaja a México con su familia?
¿Por qué Luis Abinader viaja a México con su familia?
10 octubre, 2025
Luis Abinader a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: «Eres un faro de esperanza»
Luis Abinader a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: «Eres un faro de esperanza»
10 octubre, 2025
La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte
La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte
10 octubre, 2025
Aclaraciones pertinentes
Aclaraciones pertinentes
10 octubre, 2025
Crucemos los dedos
Crucemos los dedos
10 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo