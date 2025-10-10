¿Por qué Luis Abinader viaja a México con su familia?

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader viajó este viernes a México para cumplir compromisos de carácter familiar.

El jefe del Estado partió acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas.

El presidente Abinader retornará al país este domingo 12 de octubre y, de inmediato, encabezará un acto en Santo Domingo Este, donde dejará inaugurados y entregará nuevos apartamentos en el proyecto Ciudad Real Ecológica, a las 4:00 de la tarde.

