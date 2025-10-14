Por qué pospusieron paro de labores en el sector agropecuario

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) informó hoy que tenía previsto anunciar un paro nacional de labores por 48 horas en todo el sector agropecuario, sin embargo, el anuncio ha sido pospuesto luego de que el expresidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía, aceptara la solicitud de la ANPA de servir como mediador ante el presidente Luis Abinader en busca de una solución definitiva a las demandas del gremio.

El presidente de la ANPA, agrónomo Víctor Hugo (Tito) Hernández, explicó que esta decisión se tomó en un acto de buena fe y confianza en la gestión del expresidente Mejía, a quien calificó como “un aliado creíble y confiable del gremio, con una trayectoria de respeto hacia los profesionales agropecuarios”.

“Confiamos plenamente en la mediación del expresidente Hipólito Mejía y en la respuesta positiva que estamos seguros dará el presidente Luis Abinader. Nunca hemos puesto en duda su voluntad ni su disposición para atender nuestras justas demandas”, expresó Hernández.

La ANPA reiteró, no obstante, su rechazo enérgico a la represión violenta que se produjo durante el paro pacífico de 24 horas realizado recientemente frente al Ministerio de Agricultura, donde varios de sus miembros fueron agredidos injustamente mientras ejercían su derecho constitucional a la protesta.

El gremio reafirmó que sus reclamos se mantienen firmes y legítimos: pensiones dignas para los profesionales agropecuarios, aumento salarial y reposición de los cancelados, entre otras reivindicaciones pendientes.

Finalmente, la ANPA llamó a toda su militancia y a los profesionales del sector a mantenerse en pie de lucha, en estado de alerta permanente y a la espera de los resultados de esta mediación, que podría abrir un camino de diálogo y solución definitiva a las justas demandas del gremio agropecuario.

