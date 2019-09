¿Por qué Rhadamés Segura?

En el mundo en el que vivimos hoy es muy fácil contratar a un buen consultor político y convertir a cualquier ciudadano en el producto político que demanda el electorado. Sin embargo, lo que resulta casi imposible es encontrar a un individuo que ejerza la política ofertando al elector su propia personalidad.

En efecto, los estrategas y consultores llamarían a esa persona un candidato políticamente incorrecto. Empero, en esta sociedad del marketing político, de las fake news y la posverdad, tener aspirantes que piensen y actúen sin maquillaje de mercadotecnia electoral es lo que necesitamos. Dentro de ese contexto, el Ing. Rhadamés Segura encarna a la perfección ese ideal.

Trayectoria Partidaria.

Decía el legendario consultor estadounidense Joseph Napolitan, que antes de ser presidente se necesitaba ser candidato. Indicando, que muncha gente que no tenía ninguna trayectoria en los partidos por solo aspirar ya entendían que merecían el apoyo de los demás. Por eso, hoy que nos quejamos de que los Outsider han llegado al PLD y han acabado con su fisonomía; es cuando más se necesita un hombre que viene desde las raíces del partido como el Ing. Segura cuya trayectoria y aportes son tan profusos, como aquellos compañeros que han sido presidentes.

Preparación Profesional.

A pesar de los grandes avances que hemos tenido en los últimos 25 años, los problemas medulares que gravitan aun en el país son tan pletóricos que no solo se necesita voluntad política; sino, una gran preparación profesional y gerencial. En virtud de ello, el Ing. Segura no solo es el profesional más acabado en materia de energía que tiene el PLD y el país; sino, que además se preparó para ser presidente. Por esa razón, fue el único al que el profesor Bosch ya había elegido en 1990 para ocupar una posición en caso de que él ganara la presidencia.

Gerencia Probada.

Con la aparición de la gobernanza y el ciclo de las políticas públicas, hoy un líder político también tiene que tener la capacidad de gerente. Máxime, por el mundo tecnificado, globalizado y convulso en el que vivimos; sobre todo, en un país como el nuestro que tiene una dependencia indisoluble de los supuestos macroeconómicos. Desde esa perspectiva, el Ing. Segura ya demostró desde la CDEEE que es un gerente calificado. Inclusive, en momentos catastróficos donde los embates de la naturaleza dictan la agenda pública como fue el caso del huracán George donde el Ing. presentó las notas más sobresalientes de todos los funcionarios.

Defensor de los Intereses Nacionales.

Junto con todos los atributos que pudieran hacer merecedor al Ing. Segura de tener el privilegio de ser elegido presidente, no hay dudas que la más prolífera de todas es su acrisolada y coherente postura en defensa de los intereses del país. El mismo, dejó establecido de manera manifiesta frente a los grandes oligarcas del sistema eléctrico nacional e internacional como la Smith and Enron, Aes Corporation, Unión Fenosa y The Trust Company que todavía quedan líderes que articulan discursos de campañas y que lo mantienen después de la misma. Sin temor a equivocarnos podemos decir que si hoy el país cuenta con una plataforma de electrificación; esa debe llamarse Rhadamés Segura.

Institucionalista.

En esta coyuntura histórica en que no solo la permanencia en el poder está en peligro; sino, la vida útil del instrumento más poderoso que Juan Bosch legó al país, se necesita un hijo autóctono, concertador y creyente de ese instrumento que es el Partido de la Liberación Dominicana. Por ello, nadie tiene en este momento más bagaje, más autoridad moral y más disposición para cohesionar ese partido y, volver a convertirlo en una familia fisonómica y con una cosmovisión de cuerpo que el Ing. Segura.

Garantía de las Bases.

No existen otros hijos con más padres de campañas que las bases del PLD. Pero, esos son los mismos que desde 1996 hasta la fecha más del 70% sigue siendo huérfanas en los gobiernos. Con el agravante, de que esa misma base que ha propiciado los triunfos es la misma que escucha decir a muchos funcionarios: ¡Yo no soy político! Nadie más en el PLD ha hecho causa común con el lema del partido que el Ing. Segura, desde la CDEEE nombró a más de 20,000 compañeros de las bases y, si se solidarizó desde esa simple plaza los compañeros pueden estar seguros que desde la presidencia lo haría mucho mejor.

Un Hombre de Propuestas.

Hoy que el ejercicio de la política vernácula se ha convertido en un show business, donde cualquiera sin la preparación ni los conocimientos aspira a la presidencia; aun así, siguen existiendo excepciones y el Ing. Segura sin dudas es una de ellas. Actualmente es el único candidato del país que tiene una propuesta de nación integral a corto, mediano y largo plazo.

Las mismas, están adaptadas a la realidad del siglo XXI. Hasta el momento es el único que ha presentado propuestas para aprovechar las relaciones con China Popular, el único con propuestas para beneficiar a la diáspora dominicana, 6 ejes centrales para resolver el problema migratorio. Un plan estratégico de seguridad de manera holística y, un compendio de políticas públicas orientadas al cambio y la diversificación del modelo económico en el país sustentado en la justicia social.

Sencillo, Receptivo y Diferente.

El Ing. Segura es un líder seguidor, respetuoso de los compañeros, afable, con un trato personalizado y empático. Estas características tienen un valor inconmensurable hoy que el signo de los tiempos demanda líderes parecidos a sus seguidores; que convivan con su gente, que piensen igual que la gente y, que su comportamiento sea cónsono con su discurso.

Garantía del Progreso.

De igual forma, con el Ing. Segura la clase productiva del país, el empresariado, los inversionistas, los pequeños y medianos comerciantes y, el pueblo en sentido general puede tener la plena seguridad de que, con el Ing. Rhadamés Segura la continuidad del progreso, sus inversiones y las grandes transformaciones están garantizadas.