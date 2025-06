¿Por qué se desplomó el techo del Jet Set? Peritos explican

El informe técnico pericial incluido en el expediente del Ministerio Público concluye que el desplome del techo de la discoteca Jet Set Club, que provocó la muerte de 235 personas y dejó cientos de heridos, fue producto de múltiples fallas estructurales agravadas por la negligencia de los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat.

Los peritos, que analizaron todos los elementos de la edificación, detallaron lo siguiente:

“Se evidencia la imprudencia, torpeza, negligencia e inobservancia, de parte de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, por ser quienes tenían la responsabilidad, autoridad y control operativo y de decisión para ordenar realizar todos los trabajos en el techo del centro de diversiones.”

Sobre el fenómeno técnico del colapso progresivo, el informe indica:

“La razón por la cual se produjo el fenómeno de colapso progresivo fueron las siguientes:

Vigas postensadas estaban simplemente apoyadas en cada extremo sobre la viga perimetral y alineadas con una varilla de 1” de diámetro, que penetraba en las vigas perimetrales como elemento de fijación libre entre ellas a cada 1.80 m de separación.

«Se utilizó un elemento de concreto vaciado in situ en los extremos, que no estaba anclado a estas vigas postensadas, actuando como bloques de concreto independientes entre ellas, generando esto un sistema de vigas simplemente apoyadas en una longitud de 15.85 m sobrecargadas, lo que permitió que el colapso de una de ellas provocara el colapso de las adyacentes.”

Los peritos también explicaron el tipo de cargas que soportaban las vigas:

“Estas cargas son peso propio de las vigas transversales, las cuales soportan el peso de las losetas que conforman el sistema de techo, estas placas de una pulgada de espesor a su vez tenían la responsabilidad de resistir y transmitir las cargas muertas impuestas sobre el techo, correspondientes a capas de impermeabilización (finos de techo y lona).

Aparte de las cargas correspondientes al peso del sistema estructural, se incluyen las cargas consideradas normalmente como carga viva, como son los equipos de aire acondicionado, tinacos, luminarias y plafones (falso techo).”

Más adelante, los expertos describen la magnitud de la carga:

“La carga total sobre la viga que estaba más cargada se estima en 2.822 toneladas por metro lineal, calculando ese valor a partir de la identificación de los equipos que estaban en el techo, incluyendo tinacos, chillers, casetas y peso propio de todos los materiales que estaban sobre este, que correspondían a cuatro capas de finos con diferentes espesores sumando un total de 37.5 cm.”

El análisis estructural realizado con el software ETABS reveló:

“Las mayores deformaciones se observaron en la parte sur del techo.

Fallos a flexión en las vigas de la zona sur de la edificación (vigas con mayor concentración de cargas). Se observó que el momento flector debido a las cargas actuantes supera la capacidad a flexión de la viga.

Inicio de inestabilidad/colapso con fallo de viga y esfuerzos de torsión excesivos en las vigas perimetrales.”

La conclusión fue categórica:

La causa principal del derrumbe del techo del Jet Set Club fue una falla inducida por sobrecarga: cuatro capas de finos con diferentes espesores sumando un total de 37.5 cm, equipos de aires acondicionados, tinacos, luminarias, plafones y peso propio, en las vigas postensadas localizadas en los ejes H y J, particularmente en las proximidades de la esquina sureste de la cubierta.”

Y entre los factores adicionales se cita:

“El aumento de carga por las cuatro capas de morteros para finos colocadas una sobre otra, hasta alcanzar una altura de 37.5 cm, cuatro tinacos de agua, seis equipos de climatización y siete casetas de aluzinc.”

El informe también descarta causas externas:

No se registró esa noche ninguna ocurrencia de movimientos sísmicos, no se reportaron vientos anormales ni acumulación de agua debido a precipitaciones, y no se mostraron elementos explosivos en el registro de evidencias.

Además, los peritos hallaron irregularidades estructurales en la construcción:

“Se determinó la ausencia de una columna en el lado oeste de la estructura, que fue demolida previamente.

Para reforzar el tramo de viga perimetral, donde se eliminó una columna y paredes de mampostería de cierre, se colocó un perfil metálico soldado a una placa de acero, anclado con cuatro pernos a un dado de apoyo de concreto colocado en la pared.”

“El anclaje de las vigas transversales consistía en una barra de acero de diámetro de 1”, embebida 30 cm en la viga transversal y anclada en la viga perimetral, las cuales se hallaron torcidas en los escombros.”

