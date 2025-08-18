¿Por qué se está hablando de Cal Raleigh en las Grandes Ligas?

El receptor estrella de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh ha llegado a 47 jonrones tras conectar uno el domingo por la noche contra los Mets de Nueva York en el Clásico de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania.

El récord de jonrones de la MLB en una sola temporada para un receptor es de 48, establecido por Salvador Pérez de los Reales. Raleigh necesita uno para igualarlo y dos para romperlo, con más de un mes restante en la temporada.

Puede leer: Víctor Robles en aguas calientes. ¿Qué hizo el pelotero?

Parece inevitable a estas alturas, pero eso no hará que el momento sea menos especial.

Raleigh ha mejorado en cada una de sus temporadas en la MLB, y esta vez, se encuentra en un terreno de juego completamente nuevo.

Esto también lo ha puesto de lleno en la carrera por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Si Raleigh establece el récord de jonrones para un receptor (y quizás el de un bateador ambidiestro, mientras persigue a Mickey Mantle), será difícil no considerarlo seriamente.

Además, está empatado en el liderato de las Grandes Ligas con 102 carreras impulsadas.