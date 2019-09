Por qué se pierden los dientes

Los dientes no se caen o se rompen por envejecimiento. Los únicos dientes que se caen por causa natural son los dientes de la dentición primaria o dientes de leche. Las razones de la pérdida de un diente permanente pueden ser por alguna patología o algún traumatismo.

En caso de patología suelen ser del diente o de los tejidos que rodean el diente.

Las patologías del diente pueden resultar de una caries no tratada, que afecta una gran superficie y por consiguiente el diente se debilita, va perdiendo superficie hasta no poseer estructura suficiente para ser restaurado. También el apretamiento de los dientes, bruxismo, debido a la gran fuerza que reciben pudieran provocar la fractura o la pérdida de un diente.

Enfermedades de las encías o tejidos que rodean el diente, lo que sucede es que el diente se conserva por completo pero la mala higiene y la gingivitis no tratada (inflamación de las encías) pueden causar la pérdida de soporte (hueso) lo que causa su aflojamiento y por último la pérdida del mismo.

Los traumatismos, como un golpe fuerte, pueden provocar pérdida de uno o varios dientes a la vez. Una higiene deficiente, no hacer revisiones dentales cada 6 ó 12 meses, pacientes fumadores y otras patologías como diabetes no tratada, presión alta (en el caso de las encías) pudieran ser factores coadyuvantes en la pérdida prematura de un diente.