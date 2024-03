¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

La primavera marca el cambio de estación entre las diferentes temporadas del año, por lo que desde hace años se tiene considera que es el momento en el que florecen la flora y con ello llega una etapa cálida para algunas partes del mundo, pero últimamente se ha tomado como tradición regalar flores amarillas a las personas.

Los obsequios en diferentes partes del mundo marcan una manera de expresar el cariño a las personas, los cuales funcionan como un presente para todas aquellos afortunados que forman un lazo entre diferentes emociones con otro, lo que conlleva a que los sentimientos hacia el otro crezcan.

Las flores que se pueden presentar en la primavera son variadas, pero especialmente las flores amarillas tienen un significado al momento de que se regalan, ya que recientemente en redes sociales se pueden observar diferentes tendencias sobre ello, a lo que para algunos desconocen exactamente este tipo de obsequio.

¿Por qué se regalan flores amarillas este 21 de marzo?

El obsequiar flores amarillas tiene raíz en la canción de la canción con el mismo nombre, en donde los compositores María Christina de Giacomi y Carlos Zulisberg Nilson hacen referencia al deseo de una chica por recibir una flor de este color, la cual se le hace realidad luego de que su enamorado le hace entrega de este regalo.

Si bien, el significado anterior se relaciona con la historia de Floricienta, una teleserie argentina, en la cual una chica es protagonista de diferentes situaciones amorosas, por lo que algunos tienen la concepción de que esta nueva tradición proviene de este productor televisivo, cuando realmente tiene otro que suma a su representación que se ha vuelto viral en los últimos años.

De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el color amarillo se relaciona con las emociones de la alegría, esperanza, amor, amistad, por lo que la relación positiva persiste en los diferentes contextos que esto puede conllevar, así mismo no se puede percibir como un color que denote negatividad frente a ello.

Además, para otras culturas el amarillo puede connotar otra información completamente diferente frente a las pasadas, en donde se puede percibir la idea de infidelidad, traición y envidia, lo que conlleva a tener en cuenta la forma el contexto en el que se entregan.

¿Puedo regalar otra cosa que no sean flores amarillas?

Esta reciente tradición que comienza a formarse gracias a redes sociales no tiene normas sociales estrictamente establecidas, por lo que si bien comenzó a partir de regalar girasoles, también se pueden obsequiar de otro tipo de especie, por lo que las rosas, orquídeas y de otro tipo optan por una percepción similar a la que en un principio se establecen.

Asimismo, se tiene en cuenta que las personas también pueden regalar objetos con el mismo color y no sólo flores, por lo que el significado positivo permanece si se regalan del mismo color, ya que no se condiciona en sólo arreglos florales. Frente a ello, se tiene que tener en cuenta que no todos conocen esta nueva práctica, por lo que posiblemente es necesario recordarlo frente a las personas que recurren a este tipo de acciones.

Esta nueva práctica tiene como fin demostrar el cariño a la otra persona, por lo que es necesario conocer las diferentes situaciones que se presenten durante una relación o una amistad, para dar el obsequio indicado que puede marcar la diferencia en el día del otro. Si bien, el día de la primavera se marca como la etapa positiva, esta no precisamente indica el día para dar cierto regalo, ya que se puede entregar en otro tipo de situación.