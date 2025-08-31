Por qué septiembre es clave en la temporada de huracanes en el Caribe  

Tradicionalmente, el mes de septiembre se asocia con la mayor actividad de la temporada ciclónica en el Atlántico. Pero, ¿esto a qué se debe?

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Christopher Florian, explicó al periódico Hoy que esto se debe a que, desde finales de agosto, se registran altas temperaturas en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, superiores a los 26.5° Celsius.

«A partir de estas temperaturas comienzan a desarrollarse las ondas tropicales, las vaguadas y los disturbios, como ciclones tropicales o huracanes», indicó el experto.

Florian agregó que, en septiembre, las temperaturas en la superficie del mar pueden llegar hasta los 30° Celsius.

Foto cedida por Christopher Florian al periódico HOY.

«Estas temperaturas provocan que el agua se evaporen más rápido y este vapor de agua es el combustible para el fortalecimiento de los huracanes, lo que en ocasiones se conoce como una ciclogénesis explosiva, donde pasa de categoría uno hasta cinco», explicó.

El meteorólogo ejemplificó este fenómeno con el primer huracán de la temporada ciclónica de 2025, Erin, que en apenas 24 horas pasó rápidamente de categoría uno a categorías superiores, alcanzando la tres, cuatro y cinco.

