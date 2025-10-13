La promotora de las relaciones dominico-chinas, Rosa Ng, reveló que el cierre de once tiendas chinas, incluida Suplax, ha generado pérdidas multimillonarias. Además, calificó la actuación de las autoridades dominicanas como discriminatoria hacia esa comunidad.

«Realmente, (las pérdidas) han sido multimillonarias. ¿Por qué razón solamente a los negocios chinos? ¿Por qué no a otros tipos de negocios? Es decir, ha habido como una especie de ensañamiento«, manifestó.

Señaló que recientemente sostuvo un encuentro con representantes del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), durante el cual le entregaron un listado de varios negocios chinos que la institución considera que presentan problemas. Sin embargo, al parecer, ese listado ha circulado en manos de personas ajenas, quienes han estado exigiendo dinero a los dueños de los establecimientos a cambio de dejarlos tranquilos.

«Yo recibí la semana pasada, de parte del viceministro del Mived, un listado de 126 negocios chinos que ellos visitaron y consideran que tienen problemas… pero ya me enteré de que habían visitado algunos de esos negocios, e inclusive parece ser que ese listado ha estado rodando en otras manos extrañas, porque algunas personas han estado pidiéndoles dinero a los dueños de negocios para dejarlos tranquilos, y eso es uno de los fallos y grandes problemas que hay», aseguró la líder de la comunidad china en el país caribeño.

Leer más: FDC advierte cierre por competencia desleal comerciantes chinos

Rosa Ng, Millizen Uribe y Adalberto Grullón

Han estado pagando a los empleados

De igual modo, la también presidenta de la Fundación Flor para Todos destacó que, a pesar de que los negocios chinos permanecen cerrados, los dueños han continuado pagando a los empleados. No obstante, precisó que esta situación se vuelve insostenible, por lo que espera que se encuentre una solución lo antes posible.

«Hasta ahora se han estado pagando los sueldos a los empleados, lo que sucede es que es una situación insostenible. Yo conversé con el ministro de Trabajo (Eddy Olivares Ortega) la semana pasada, quien me prometió intervenir para buscar una solución… Por ejemplo, los empleados de Suplax en Santiago no tienen tres meses todavía, y se les ha estado pagando (a los colaboradores); entonces hay que buscarle una solución al problema», enfatizó.

Además, Rosa Ng informó que los propietarios de Suplax fueron llamados este lunes a una reunión con Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), y espera, en Dios, que de allí pueda surgir una solución al conflicto.

«Esa tienda Suplax es una importadora y distribuidora, porque ellos le suplen a negocios dominicanos. Todos los grandes negocios de aquí tienen mercancías que son compradas a través de ellos», detalló.

Las declaraciones de la líder de la comunidad china fueron pronunciadas durante una entrevista en el programa matutino Uno+Uno, que conducen los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón.



