Por qué suspendieron a directora del liceo Pedro Mir

  • Hoy
Por qué suspendieron a directora del liceo Pedro Mir

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó este martes que una comisión técnica intervino de manera provisional la dirección del Centro Educativo en Artes Pedro Mir, ubicado en la urbanización Jardines del V Centenario, en Santo Domingo Este, mientras se desarrolla una investigación interna.

La medida implica que la directora del plantel deja de estar al frente de la administración, a fin de garantizar un ambiente adecuado para los alumnos y la comunidad educativa.

De acuerdo con el MINERD, la decisión responde a su compromiso de asegurar el orden y la calidad de los procesos educativos, así como a dar una respuesta oportuna a inquietudes manifestadas por familias de estudiantes.

La comisión designada tendrá a su cargo la gestión cotidiana del liceo y la supervisión de las operaciones del centro hasta que se concluya la indagatoria y se adopten disposiciones definitivas.

El Ministerio subrayó que su prioridad es preservar el bienestar de los estudiantes y reforzar la confianza de la comunidad en el sistema educativo público.

Video en escuela de Invivienda recuerda otros escándalos en centros educativos
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Por qué suspendieron a directora del liceo Pedro Mir
Por qué suspendieron a directora del liceo Pedro Mir
1 octubre, 2025
Video: controversia por declaraciones del padre Norberto Rosario   
Video: controversia por declaraciones del padre Norberto Rosario   
8 agosto, 2025
Raquel Peña inicia Fiesta de la Lectura con jóvenes del Liceo Vicente Vargas en SDN
Raquel Peña inicia Fiesta de la Lectura con jóvenes del Liceo Vicente Vargas en SDN
30 junio, 2025
Luis Abinader inaugura Liceo Experimental y Subcentro de la UASD en Constanza
Luis Abinader inaugura Liceo Experimental y Subcentro de la UASD en Constanza
28 junio, 2025
Iluminada Muñoz será la nueva directora de prensa de la Z101
Iluminada Muñoz será la nueva directora de prensa de la Z101
26 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Fraude en Senasa

Fraude en Senasa

Objetivos del vivir

Objetivos del vivir

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Un gran primer año de Soto

Un gran primer año de Soto

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo