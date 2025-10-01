Por qué suspendieron a directora del liceo Pedro Mir

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó este martes que una comisión técnica intervino de manera provisional la dirección del Centro Educativo en Artes Pedro Mir, ubicado en la urbanización Jardines del V Centenario, en Santo Domingo Este, mientras se desarrolla una investigación interna.

La medida implica que la directora del plantel deja de estar al frente de la administración, a fin de garantizar un ambiente adecuado para los alumnos y la comunidad educativa.

De acuerdo con el MINERD, la decisión responde a su compromiso de asegurar el orden y la calidad de los procesos educativos, así como a dar una respuesta oportuna a inquietudes manifestadas por familias de estudiantes.

La comisión designada tendrá a su cargo la gestión cotidiana del liceo y la supervisión de las operaciones del centro hasta que se concluya la indagatoria y se adopten disposiciones definitivas.

El Ministerio subrayó que su prioridad es preservar el bienestar de los estudiantes y reforzar la confianza de la comunidad en el sistema educativo público.