La legitimidad del aislamiento político de Taiwán vuelve a estar en el centro del debate internacional. La Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1971, ha sido utilizada durante décadas por China para justificar la exclusión de Taiwán del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, voces cada vez más fuertes denuncian que esa interpretación carece de fundamento legal claro.

La resolución en cuestión menciona la expulsión de los “representantes de Chiang Kai-shek”, pero no hace referencia directa a la República de China (Taiwán) ni establece su estatus político. Pese a ello, la República Popular China ha insistido en que este documento respalda su política de “una sola China”, dejando fuera a Taiwán de foros internacionales clave.

Durante una reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Pekín, Estados Unidos alzó la voz: “Criticamos el uso indebido de la Resolución 2758 por parte de China para aislar a Taiwán”, declaró Ting Wu, representante de la misión estadounidense.

También subrayó que la resolución no impide la participación significativa de Taiwán en la comunidad internacional.

Desde Taiwán, el agradecimiento no se hizo esperar. El gobierno taiwanés calificó esta intervención como un hecho “histórico”, ya que por primera vez el tema se discute directamente en el Consejo de Seguridad.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) también se sumó al debate, destacando que Taiwán es hoy una democracia moderna, con elecciones libres y un gobierno propio, y que vincularla con el viejo régimen de Chiang Kai-shek es una distorsión de la realidad actual.

Además, tanto la Unión Europea como el G7 han pedido públicamente que Taiwán sea incluido en organismos como la OMS, Interpol, OACI y la CMNUCC, cuestionando abiertamente la rigidez de la postura china.

El Parlamento Europeo fue aún más directo: afirmó que la Resolución 2758 “no adopta ninguna posición sobre Taiwán” y condenó las maniobras militares de Pekín como provocaciones que solo aumentan las tensiones regionales.

Para la CMDH, está claro: Taiwán no solo tiene un sistema político independiente, sino que su exclusión actual no tiene base legal ni moral sólida. Cada vez más países lo reconocen, y el debate sobre su inclusión en el escenario global ya no puede ser ignorado.