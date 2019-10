¿Por qué Turquía llevó la lucha a Siria?

Ante el giro que ha dado el conflicto entre Turquía y sus vecinos kurdos, en donde el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dio luz verde a sus tropas para bombardear y patrullar la zona fronteriza con Siria que ocupa este pueblo, el señor Mevlut Cavusoglu, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, quiere dar su versión sobre la decisión de su país.

Y ha enviado al periódico HOY un interesante artículo:

“Es desalentador que la operación militar de Turquía en el noreste de Siria se hunda en los medios de comunicación estadounidenses como un ataque contra los kurdos, ya que debilita la lucha contra los restos de Daesh (o el llamado Estado Islámico) y daña la credibilidad de Estados Unidos. con sus aliados Me veo obligado a dejar las cosas claras porque la alianza de la OTAN de 67 años que Turquía tiene con los Estados Unidos no es temporal, táctica ni transaccional.

Turquía comenzó la operación para garantizar su seguridad nacional eliminando el peligro que representan los terroristas en sus regiones fronterizas. Esta operación liberará a los sirios que viven allí de la tiranía de las organizaciones terroristas y eliminará la amenaza a la integridad territorial y la unidad política de Siria.

Estos dos desarrollos facilitarían el retorno seguro y voluntario de los sirios desplazados.

Turquía nunca ha aceptado un corredor dirigido por un grupo terrorista en su frontera. En repetidas ocasiones hemos propuesto establecer una zona segura, incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hemos pedido a los Estados Unidos que dejen de brindar apoyo material a los terroristas.

Pero la burocracia de seguridad estadounidense no pudo separarse del grupo, conocido como PYD / YPG. Esto es a pesar de que los funcionarios estadounidenses, incluido un secretario de defensa ,han admitido que el PYD / YPG, que constituye el núcleo de Las Fuerzas Democráticas Sirias son inseparables del Partido de los Trabajadores del Kurdistán , o el PKK, en Turquía, que es reconocido como una organización terrorista por los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN.

Nuestros interlocutores estadounidenses parecían estar de acuerdo en que esas fuerzas debían ser eliminadas de nuestras fronteras e incluso habíamos acordado un cronograma.

Más recientemente, las conversaciones entre militares en agosto terminaron con un compromiso mutuo para establecer una zona segura de la que se suponía que el PYD / YPG debía ser eliminado.

Pero Estados Unidos no vio esto y nos dio la fuerte impresión de que estaba jugando por un tiempo mientras el grupo terrorista se atrincheraba aún más en Siria.

El PYD / YPG puede presentarse al mundo como el grupo que luchó contra Daesh, pero también contrabandea explosivos al PKK cavando túneles en suelo turco. Hemos encontrado a sus miembros conduciendo prisioneros de Daesh hacia Turquía. Y en noviembre de 2017, la BBC informó sobre un acuerdo secreto en virtud del cual las Fuerzas Democráticas Sirias organizaron el transporte y permitieron que cientos de terroristas de Daesh escaparandurante la operación de coalición para liberar la ciudad de Raqqa.

Teníamos que actuar. Varias voces expresaron su preocupación por la seguridad de la población kurda en Siria. Quiero repetir y enfatizar que la lucha de Turquía no es contra los kurdos. Nuestra lucha es contra los terroristas. Cualquier descripción de la situación como “Turcos contra kurdos” es maliciosa y falsa. Los kurdos no son nuestros enemigos.

Nuestro objetivo es el complejo del terror dirigido por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el PYD / YPG, que han reclutado niños soldados, intimidaron a los disidentes, alteraron la demografía y el reclutamiento forzoso en áreas bajo su control.

Los kurdos, árabes, cristianos y otros que han estado sufriendo bajo el yugo PYD / YPG estarán mejor cuando sean liberados. El Consejo Mundial de cristianos arameos ha estado afirmando este punto con insistencia.

Antes de continuar con esta operación, hemos tomado todas las medidas para minimizar el riesgo para los civiles y prevenir una crisis humanitaria. En los últimos años, Turquía ha proporcionado refugio a un gran número de refugiados del noreste de Siria, incluidos árabes, kurdos y turcomanos.

La mayoría de ellos, incluidos más de 300,000 kurdos, fueron expulsados de sus hogares por los terroristas. Les hemos extendido la seguridad, el refugio y el sustento en Turquía. Hemos compartido nuestro pan y los beneficios de nuestros servicios públicos. Turquía es el mayor gastador humanitario del mundo y alberga a la mayoría de los refugiados en todo el mundo.

Turquía ha establecido un patrón confiable en los últimos tres años. Las operaciones de Turquía en el noroeste de Siria, en 2016-7 en y alrededor de Jarabulus y 2018 en Afrin, despejaron una vasta área de la presencia terrorista.

A raíz de esas operaciones, las comunidades que sufrieron bajo los terroristas comenzaron a vivir en paz y a beneficiarse de una gobernanza ordenada.

Unos 365,000 refugiados regresaron a su hogar en el noroeste de Siria.

Hemos instituido servicios públicos, incluyendo escuelas para más de 230,000 estudiantes. Seis hospitales con 55 ambulancias emplean a más de 2,000 personas sirias y turcas en áreas liberadas en el noroeste de Siria.

Se construyeron decenas de instalaciones recreativas y deportivas, incluido un estadio de fútbol. Se rehabilitaron negocios y se abrió una puerta fronteriza para facilitar el comercio. La agricultura y la ganadería comenzaron a recibir apoyo material.

Compare las operaciones anteriores de Turquía con la destrucción de Raqqa por parte de la coalición y verá cuán cuidadosamente manejamos las operaciones antiterroristas. Las lecciones aprendidas en esas operaciones nos ayudarán a mejorar aún más esta vez.

El PKK y el PYD / YPG han estado chantajeando a la comunidad global al afirmar que la lucha contra Daesh fracasaría sin ellos. Pero la lucha contra esos terroristas brutales no vacilará, especialmente si nuestros aliados mantienen el rumbo y cooperan con Turquía. Somos la única nación que puso botas en el suelo contra Daesh.

La lucha contra Daesh y otras organizaciones terroristas tendrá que continuar con las contribuciones y la cooperación de todos.Varios países europeos se han mostrado reacios a permitir el regreso de sus ciudadanos que se unieron al grupo. Sin embargo, desear el problema no puede ser la política. Deben asumir su parte de la carga.

En Turquía estamos convencidos de que estamos allanando el camino para que los refugiados sirios regresen a sus hogares y garantizando que Daesh y otros grupos terroristas no vuelvan a emerger.

Soy consciente de que el regreso seguro y voluntario a casa de los refugiados sirios debe planificarse y gestionarse cuidadosamente. Esto debe realizarse de conformidad con el derecho internacional y en cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas. Siria es el hogar de varias etnias y se deben establecer consejos locales viables y representativos hasta que se encuentre una solución política al conflicto sirio.

Después de nuestra última operación antiterrorista, en áreas donde los kurdos eran mayoritarios, Turquía facilitó la creación de consejos de gobierno locales con una mayoría kurda para reflejar a la población.

Los sirios quieren irse a casa ahora. Han sufrido más que suficiente. Estamos tomando la iniciativa para ayudar a crear las condiciones pacíficas que son necesarias para el regreso de millones de refugiados.

Contrariamente a las interpretaciones erróneas prevalecientes, nuestra operación ayudará a abordar la dimensión humanitaria del problema, contribuirá a la preservación de la unidad del país y contribuirá al proceso político”.

Mevlut Cavusoglu es el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía.