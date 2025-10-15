¿Por qué un lavado de manos mal hecho puede ser peligroso para tu salud?

Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una acción tan esencial y básica, pero es más compleja de lo que parece. No hacerlo correctamente puede ser la causa de múltiples enfermedades.

El doctor en medicina Martos del Jesús Mazara explicó al periódico Hoy que “las manos deben lavarse como los cirujanos, o al menos intentarlo como ellos, para que el lavado sea mucho más efectivo de lo habitual”.

Según el especialista, muchas enfermedades parasitarias, bacterianas o por hongos se originan en la falta de higiene adecuada. “Hasta una hepatitis puede adquirir un médico al no lavarse bien las manos después de ver pacientes”, puntualizó.

Enfermedades que puedes prevenir

Agregó que entre las enfermedades que se pueden prevenir lavando correctamente las manos se incluyen enfermedades gastrointestinales por transmisión fecal-oral, ciertas enfermedades respiratorias como los resfriados, y otras de contacto directo, como la varicela o la conjuntivitis, especialmente en entornos escolares.

¿Qué utilizar?

El doctor también advirtió que en la rutina diaria se pueden utilizar jabones neutros, evitando los excesivamente antibacterianos, ya que eliminan microorganismos útiles. Sin embargo, en ambientes hospitalarios o de alto riesgo deben usarse jabones antisépticos, como la clorhexidina al 4%, eficaz contra bacterias, virus y hongos.

“A diario necesitamos lavarnos las manos. Es una medida fundamental para prevenir infecciones y garantizar la seguridad, tanto en las actividades cotidianas como en los entornos de salud”, enfatizó el especialista.

Paso a paso para un lavado correcto (según la OMS)

1. Mójate las manos con agua corriente (tibia o fría).

2. Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies (palmas, dorso, entre los dedos, uñas y muñecas).

3. Frota palma con palma para generar espuma.

4. Frota la palma derecha sobre el dorso de la izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.

5. Frota palma con palma con los dedos entrelazados (para limpiar los espacios interdigitales).

6. Frota los dorsos de los dedos contra las palmas opuestas con los dedos entrelazados.

7. Limpia los pulgares con movimiento rotatorio (palma derecha con pulgar izquierdo y viceversa).

8. Frota las puntas de los dedos (uñas) en la palma opuesta con movimiento rotatorio -usa un cepillo si hay mucha suciedad-.

9. Enjuaga bien con agua corriente para eliminar jabón y gérmenes.

10. Sécate completamente con una toalla de un solo uso o un secador de aire. Si usaste toalla, úsala para cerrar el grifo y evitar recontaminarte.

