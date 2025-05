¿Por qué un seguro vehicular es tu mejor aliado en momentos de crisis?

Cada vez que encendemos el motor y salimos a la vía, nos exponemos a riesgos que van desde un leve roce hasta un accidente de gran impacto. Aunque nadie sale de casa pensando en lo peor, estar preparado marca la diferencia. Contar con un seguro vehicular es más que un requisito: es una decisión inteligente que protege vidas, vehículos y bolsillos.

Rossy Hernández, Especial para HOY



En las calles de la ciudad o en las curvas de la carretera, un imprevisto puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. Un accidente, una falla mecánica o incluso un robo pueden convertirse en experiencias amargas si no se cuenta con un respaldo que ofrezca protección. En ese sentido, el seguro vehicular no es solo un requisito legal: es una herramienta esencial para transitar con confianza y seguridad.

Contar con un seguro adecuado es, más que una obligación, un acto de responsabilidad. No solo protege a quien conduce, sino también a los pasajeros, peatones y otros vehículos involucrados en cualquier eventualidad.

Una decisión que refleja compromiso

El mercado ofrece distintos tipos de cobertura, cada una con beneficios y alcances diferentes. La cobertura básica, o responsabilidad civil, cubre los daños causados a terceros. La intermedia puede incluir protección contra robo parcial, asistencia vial y otros servicios útiles. Mientras que la cobertura completa, conocida como “full”, resguarda tanto a terceros como al propio vehículo, sin importar quién tenga la culpa del accidente.

Elegir una póliza es una decisión que debe tomarse con conciencia. Es vital evaluar el uso que se le da al vehículo, el entorno donde se transita y, por supuesto, el presupuesto disponible. Un conductor que realiza trayectos largos o viaja con frecuencia por carretera requiere más respaldo que aquel que usa su automóvil esporádicamente en la ciudad.

La licenciada Irka Sierra, especialista en seguros, advierte que uno de los errores más comunes al contratar un seguro es dejarse llevar únicamente por el precio. “Muchos clientes asumen que están completamente cubiertos y se sorprenden al momento de un siniestro. Es fundamental revisar bien la cobertura y los servicios incluidos”, señala.

Asimismo, destaca que el perfil del conductor influye en el tipo de cobertura y el costo del seguro, aunque no lo determina por completo. “Por ejemplo, si el vehículo se utiliza para fines comerciales como delivery o taxi, el costo del seguro suele ser mayor, y en algunos casos incluso no asegurable. Mientras más uso tenga el vehículo y mayor sea su exposición al riesgo, más alta será la prima”, explica Sierra. Las aseguradoras evalúan estos factores para medir el nivel de riesgo, lo que impacta directamente en la cotización del seguro.

Además, algunas aseguradoras han incorporado programas de fidelización y esquemas de descuentos progresivos basados en indicadores de conducción segura, evaluados mediante herramientas de telemetría o seguimiento del comportamiento al volante. Este enfoque no solo incentiva prácticas de manejo responsable, sino que también optimiza el costo de la prima a largo plazo.

Estos beneficios adicionales refuerzan el valor del seguro como una inversión estratégica, no solo en términos de transferencia de riesgo, sino también como instrumento de promoción de la seguridad vial.

Protección más allá del volante

Hoy día, muchas aseguradoras van más allá de la cobertura estándar y ofrecen beneficios que pueden hacer la diferencia en el momento menos esperado. Asistencia en carretera las 24 horas, grúa, vehículo sustituto durante reparaciones, descuentos por buen historial de manejo, talleres certificados, e incluso aplicaciones móviles para gestionar reportes de accidentes de manera rápida y eficiente, son solo algunos ejemplos.

Sin embargo, hay aspectos que suelen pasar desapercibidos y pueden generar conflictos en caso de un siniestro. “Las exclusiones son un punto crítico: muchos asegurados no se detienen a leer qué cosas no cubre su póliza”, advierte la licenciada. Otro elemento importante es el deducible. “Algunos no entienden que en ciertos daños deberán pagar una parte del costo, lo que puede causar sorpresa o molestia en el momento del accidente”, agrega.

Además, conocer los pasos a seguir en caso de un siniestro puede evitar retrasos y complicaciones. Tener a mano la póliza, contactar de inmediato a la aseguradora, no mover el vehículo hasta que llegue el ajustador (a menos que sea necesario por seguridad), y documentar con fotos la escena del accidente son acciones clave para agilizar el proceso.

La industria de seguros ha experimentado una transformación significativa impulsada por la digitalización. Hoy en día, los conductores demandan soluciones más ágiles, personalizadas y accesibles desde sus dispositivos móviles. Las aseguradoras han respondido implementando plataformas digitales para cotización, emisión de pólizas, reportes de siniestros y atención al cliente en tiempo real.

Conducir es una actividad cotidiana que implica riesgos reales. Y aunque nadie espera verse envuelto en un accidente, estar preparado marca una gran diferencia. El seguro vehicular, bien elegido y vigente, es ese respaldo silencioso que está presente cuando más se necesita.

Porque en la carretera de la vida, contar con protección no es un lujo, es una necesidad.

Algunas aseguradoras ofrecen programas de fidelización y descuentos progresivos basados en una conducción segura, evaluada mediante telemetría o seguimiento del comportamiento. Esto incentivas prácticas responsables y ayuda a reducir el costo de la prima a largo plazo. Además, estos beneficios fortalecen el valor del seguro como una inversión estratégica y promotora de la seguridad vial.

Más allá del respaldo económico, un buen seguro vehicular representa tranquilidad emocional en momentos de crisis. Saber que cuentas con asistencia inmediata, cobertura médica, apoyo legal y soluciones prácticas reduce el impacto de cualquier eventualidad y te permite seguir adelante con confianza.