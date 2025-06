¿Por qué -y a quiénes- molestan tanto los periodistas?

Por Fabián Bosoer

El hostigamiento al periodismo, sobre todo cuando afecta intereses y narrativas de quienes detentan el poder, no es novedad ni es propio de un país en especial. Pero adquiere nuevas modalidades, trasciende las fronteras y produce contagio en las democracias occidentales o países con regímenes híbridos en los que avanzan quienes se dedican a demoler la credibilidad en sus instituciones representativas y principios básicos, empezando por la libertad de expresión.

Lo ha advertido recientemente el director del The New York Times, A.G. Sulzberger en un medular alegato en favor de la libertad de prensa en la Universidad de Notre Dame, de los EE.UU.: “El rol que cumple la prensa libre e independiente en una democracia sana está bajo ataque directo, y con embates cada vez más agresivos y decididos para coartar y castigar al periodismo independiente. No creo exagerar si digo que esta campaña anti-prensa atenta contra la especial fórmula de éxito que hizo que Estados Unidos sea un modelo durante casi 250 años. Hoy vemos la democracia bajo amenaza en todo el mundo. Y para los aspirantes a autócratas que buscan socavar la ley, las normas y las instituciones que hacen a una democracia sana, uno de sus primeros blancos de ataque suele ser la libertad de prensa. Las razones no son ningún secreto: cuando se ha logrado coartar la capacidad del periodismo de informar a la opinión pública sobre los manejos del poder de manera independiente, actuar con impunidad se vuelve cada vez más fácil”.

En la Argentina, el presidente Milei y sus seguidores en las redes vienen llevando a cabo una campaña sistemática bajo el slogan “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”, copiada de una campaña publicitaria de Donald Trump en los EE.UU.

No es lo único que ha copiado el argentino del estadounidense: la idea de los periodistas como “una casta privilegiada enemiga del pueblo” hunde sus raíces en las ideologías populistas que ven como un estorbo la labor del periodismo y fue adoptada por Trump como parte de su discurso. Los ataques verbales de Milei hacia la prensa vienen siendo una constante en la gestión de gobierno, que se recuesta sobre su equipo de comunicación digital y apunta a brindar su “batalla cultural” a través de las redes sociales. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó por 179 agresiones a lo largo de 2024, un 53% de crecimiento en relación con el año anterior.

Por otro lado, el Gobierno definió nuevos criterios más restrictivos para la acreditación y el ejercicio de la labor periodística en la Casa de Gobierno, que incluyen un código de vestimenta, limitaciones a la cantidad de cronistas en el lugar y un “Manual de Evaluación Objetiva” que otorga puntaje a los periodistas que pretendan acreditarse en Casa Rosada. Los nuevos requisitos “configuran una situación peligrosa que podría afectar seriamente el acceso a la información pública”, señaló la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

El tema fue abordado también por especialistas en comunicación en el Congreso de Opinión Pública de Wapor Latinoamérica 2025, reunido semanas atrás en Florianópolis, Brasil bajo el título “Opinión pública, civismo y riesgos globales en América latina”. En particular, un fenómeno conocido y estudiado como “Percepción Hostil de los Medios” refiere a la tendencia a percibir la cobertura mediática como sesgada en contra de la propia posición, incluso cuando el tema se cubra de manera objetiva y equilibrada. Este fenómeno es particularmente evidente en contextos de polarización de la esfera política, social o religiosa, en los que los individuos tienden a interpretar la información de manera que confirme sus creencias preexistentes y rechace perspectivas divergentes, situación también conocida como “sesgo de confirmación”.

Esta percepción de hostilidad se manifiesta en la impresión de que los medios de comunicación tienden a favorecer al “lado opuesto” del espectro político, ignorando o distorsionando información más favorable al propio punto de vista.

Katia Brembatti, presidente de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI), señala que “en una sociedad de plataformas, la teoría de los medios hostiles encuentra un terreno fértil para propagarse”. Los ataques a la prensa, fomentados desde usinas que alientan a líderes populistas y sus seguidores en las redes, están destinados a minar deliberadamente la credibilidad del periodismo, “embarrar la cancha” y reforzar la percepción de que la prensa es manipuladora y engañosa. Este clima de desconfianza, al que contribuye la utilización de Fake news y Deep fakes, actúa como una nube tóxica sobre la conversación pública y el debate de ideas pero también como caldo de cultivo para la proliferación de narrativas antojadizas.

De allí la importancia de buscar fuentes confiables de información, desarrollar el pensamiento crítico y promover el debate para construir una sociedad más y mejor informada. Como destaca Brembatti:“Es esencial que el periodismo se afirme como un espacio de mediación crítica y responsable, presentando información precisa y contextualizada que permita la formación de una opinión pública informada y consciente”. En un escenario de proliferación informativa, desinformación y ataques a la prensa, la ética periodística cobra aún más relevancia. La búsqueda de transparencia y responsabilidad, y el compromiso de investigar rigurosamente los hechos es esencial para la confianza pública. Una vez más, la democracia y el periodismo libre van de la mano, se implican recíprocamente.

*La versión original de este texto fue publicada en Clarín